Ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο ιστορικός ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), επιστρέφει στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας στην Τουρκία, καθώς αναμένεται να συμμετάσχει στις εργασίες επιτροπής που παρακολουθεί την πορεία του αφοπλισμού της κουρδικής οργάνωσης.

Η συμμετοχή του 77χρονου Οτσαλάν δεν θα γίνει με μετακίνησή του εκτός φυλακής, καθώς ο ίδιος παραμένει κρατούμενος στο νησί-φυλακή Ιμραλί, όπου εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης από το 1999.

Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ανώτερος σύμβουλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ανέφερε ότι ο Οτσαλάν θα συμμετάσχει στις εργασίες υποεπιτροπής που έχει αρμοδιότητα την κατάθεση των όπλων του PKK.

Μια διαδικασία με φόντο 40 χρόνια σύγκρουσης

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη νέα ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, με στόχο τον τερματισμό μιας ένοπλης σύγκρουσης που διαρκεί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Το PKK, που ιδρύθηκε το 1978 από τον Οτσαλάν, ξεκίνησε ένοπλο αγώνα το 1984 ζητώντας αρχικά ανεξάρτητο κουρδικό κράτος και στη συνέχεια μεγαλύτερη αυτονομία και πολιτικά δικαιώματα για τους Κούρδους.

Η σύγκρουση μεταξύ του τουρκικού κράτους και της οργάνωσης έχει κοστίσει τη ζωή σε περίπου 50.000 ανθρώπους, σύμφωνα με εκτιμήσεις που έχουν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου νόμο που αφορά την επανένταξη στην κοινωνία πρώην μαχητών του PKK, σε ένα βήμα που πολιτικοί αναλυτές χαρακτήρισαν σημαντικό για την πορεία της διαδικασίας.

Ο ρόλος του Οτσαλάν και το αίτημα του DEM

Η συμμετοχή του Οτσαλάν αποτελούσε αίτημα και του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, το οποίο συμμετέχει στις συζητήσεις γύρω από τη διαδικασία ειρήνευσης.

Ο ιστορικός ηγέτης του PKK είχε ήδη παίξει κεντρικό ρόλο στην έναρξη της νέας προσπάθειας, όταν απηύθυνε έκκληση για διάλυση της ένοπλης οργάνωσης.

Ωστόσο, ο νόμος που ψηφίστηκε από την τουρκική Βουλή δεν καθορίζει πλήρως το μέλλον του ίδιου του Οτσαλάν, ο οποίος παραμένει απομονωμένος στην Ιμραλί εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Το δύσκολο στοίχημα της Άγκυρας

Η κυβέρνηση Ερντογάν επιχειρεί να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διαδικασία, καθώς το ζήτημα του PKK αποτελεί ένα από τα πιο φορτισμένα πολιτικά θέματα στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας.

Η συμμετοχή του Οτσαλάν στην επιτροπή θεωρείται από τους υποστηρικτές της διαδικασίας ως ένα βήμα επικοινωνίας με την κουρδική πλευρά, ενώ οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των επόμενων σταδίων αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο έντονων πολιτικών συζητήσεων.

Μετά από δεκαετίες αίματος και συγκρούσεων, η Άγκυρα επιχειρεί να ανοίξει έναν νέο δρόμο, με το βλέμμα στραμμένο στην οριστική διάλυση του PKK και στην επόμενη ημέρα των σχέσεων του τουρκικού κράτους με την κουρδική κοινότητα.