Η Μαγκνταλένα Άντερσον ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή. Η ηγέτιδα των Σουηδών Σοσιαλδημοκρατών βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής σκηνής της χώρας, μετά τη νίκη του αριστερού συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές και την ανακοίνωση του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον ότι θα παραιτηθεί.

Η 59χρονη πολιτικός, που έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς ως η «Σουηδέζα Μέρκελ» λόγω του πραγματισμού και του ηγετικού της προφίλ, δεσμεύτηκε να σχηματίσει μια κυβέρνηση που, όπως δήλωσε, θα «οδηγήσει τη Σουηδία μπροστά».

«Ο σουηδικός λαός επέλεξε μια νέα κατεύθυνση για τη χώρα μας. Ψήφισε υπέρ της ενότητας και κατά της διαίρεσης», ανέφερε σε μήνυμά της στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο συνασπισμός υπό την Άντερσον εξασφάλισε 176 έδρες, έναντι 173 του μπλοκ του Κρίστερσον, σε μια οριακή αναμέτρηση που κρίθηκε με διαφορά περίπου 50.000 ψήφων.

Από την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό στη μεγάλη επιστροφή

Η πορεία της Άντερσον προς την κορυφή της σουηδικής πολιτικής δεν ήταν γραμμική.

Τον Νοέμβριο του 2021 ανέλαβε την ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών μετά την αποχώρηση του Στέφαν Λεβέν και λίγες ημέρες αργότερα εξελέγη πρωθυπουργός, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το συγκεκριμένο αξίωμα στη Σουηδία.

Η πρώτη της θητεία, ωστόσο, ξεκίνησε με ένα πρωτοφανές πολιτικό επεισόδιο. Η κυβέρνησή της κατέρρευσε μόλις επτά ώρες μετά την εκλογή της, όταν η δεξιά και η ακροδεξιά συνεργάστηκαν για να μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Πέντε ημέρες αργότερα, η Άντερσον επανεξελέγη από το Κοινοβούλιο και τελικά παρέμεινε στην πρωθυπουργία για περίπου δέκα μήνες.

Το 2022 έχασε τις εκλογές από το δεξιό μπλοκ του Ουλφ Κρίστερσον και από τότε παρέμεινε αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Η οικονομολόγος που άλλαξε πορεία στη Σουηδία

Πριν μπει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, η Άντερσον είχε ήδη αποκτήσει ισχυρό προφίλ ως υπουργός Οικονομικών, θέση που κράτησε για επτά χρόνια.

Γεννημένη στις 23 Ιανουαρίου 1967 στην Ουψάλα, κόρη πανεπιστημιακού καθηγητή και δασκάλας, σπούδασε στη Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης και εργάστηκε για ένα διάστημα στο Χάρβαρντ και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στα νεανικά της χρόνια ασχολήθηκε με την κολύμβηση και υπήρξε πρωταθλήτρια νέων της Σουηδίας, ενώ ξεκίνησε πολιτική δράση ήδη από τα 16 της χρόνια.

Η ίδια έχει περιγράψει τον εαυτό της ως απαιτητική και ανυπόμονη ηγέτιδα, με χαρακτηριστική φράση της: «Ό,τι θέλω, το θέλω έτοιμο χθες».

Η στροφή στο κέντρο και τα μεγάλα στοιχήματα

Παρότι προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα των Σοσιαλδημοκρατών, τα τελευταία χρόνια η Άντερσον κινήθηκε περισσότερο προς το κέντρο.

Στην προεκλογική της εκστρατεία υποσχέθηκε ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αύξηση φόρων στα υψηλά εισοδήματα και βελτίωση του συστήματος υγείας.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να διατηρήσει αρκετές από τις αυστηρότερες πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης σε θέματα μετανάστευσης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας.

Στην εξωτερική πολιτική τάχθηκε υπέρ ενός ενεργού ρόλου της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άλλωστε, ήταν η ίδια που μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε τους Σοσιαλδημοκράτες στην ιστορική αλλαγή στάσης υπέρ της ένταξης της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Η προσωπική πλευρά της «Μάγκντα»

Πέρα από την αυστηρή πολιτική της εικόνα, η Άντερσον έχει και πιο απρόσμενες πλευρές.

Είναι λάτρης της μέταλ μουσικής και έχει δηλώσει ιδιαίτερη συμπάθεια για το συγκρότημα System of a Down.

Έχει δύο παιδιά, πλέον ενήλικα, ενώ έχει αποκαλύψει ότι γιόρτασε τα 40ά της γενέθλια με πάρτι εμπνευσμένο από τη σειρά «Sex and the City».

Τώρα καλείται να διαχειριστεί το δυσκολότερο κομμάτι της επιστροφής της: να ενώσει ένα κατακερματισμένο αριστερό μπλοκ και να μετατρέψει μια οριακή εκλογική νίκη σε σταθερή κυβέρνηση.