Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Πολωνία, καθώς ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποίησε ότι η Ρωσία ενδέχεται να επιχειρήσει νέες «σκηνοθετημένες» επιθέσεις με drones ή πυραύλους, με στόχο να προκαλέσει σύγχυση, φόβο και πολιτικές πιέσεις στις χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Τουσκ υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα όσες βρίσκονται στο ανατολικό άκρο του ΝΑΤΟ, πρέπει να προετοιμαστούν για διαφορετικά σενάρια, καθώς – όπως ανέφερε – η Μόσχα μπορεί να επιδιώξει ενέργειες κάτω από το όριο μιας άμεσης πολεμικής σύγκρουσης.

Ο φόβος για «γκρίζες ζώνες» και υβριδικές επιχειρήσεις

Η ανησυχία της Βαρσοβίας αφορά κυρίως τις λεγόμενες υβριδικές επιχειρήσεις: ενέργειες που δεν αποτελούν τυπικά μια ανοικτή στρατιωτική επίθεση, αλλά μπορούν να προκαλέσουν αναστάτωση, να πλήξουν κρίσιμες υποδομές ή να δοκιμάσουν την ενότητα των συμμάχων.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα αναφερθεί στον κίνδυνο προκλητικών ενεργειών στα σύνορα της Ουκρανίας με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Πρόσφατα είχε δηλώσει ότι η Βαρσοβία απέτρεψε απειλή εναντίον συνοριακού περάσματος με την Ουκρανία, ενώ τόνισε πως η Πολωνία και η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένες για «διάφορες πιθανότητες».

Οι πρόσφατες επιθέσεις ανεβάζουν την ένταση

Οι φόβοι της Πολωνίας ενισχύθηκαν μετά από σειρά ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με χώρες του ΝΑΤΟ. Σε πρόσφατη μεγάλη ρωσική επιχείρηση εναντίον ουκρανικών πόλεων, η Πολωνία απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη και ενίσχυσε τα μέτρα αεράμυνας, χωρίς να καταγραφεί παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα, περιστατικά κοντά σε συνοριακές περιοχές έχουν αυξήσει την ανησυχία στην ανατολική Ευρώπη, με χώρες όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις λόγω της αυξανόμενης δραστηριότητας ρωσικών drones στην περιοχή.

Η Βαρσοβία ζητά ενότητα από τους συμμάχους

Η πολωνική κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των συμμαχικών δεσμεύσεων. Ο Τουσκ έχει καλέσει τους Ευρωπαίους συμμάχους να παραμείνουν ενωμένοι και να μην υποτιμήσουν τον κίνδυνο νέων προκλήσεων.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία δεν έχει επιβεβαιώσει τις κατηγορίες της Πολωνίας και έχει απορρίψει στο παρελθόν παρόμοιες αιτιάσεις δυτικών χωρών, κατηγορώντας τες για κλιμάκωση της έντασης.

Η περιοχή της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία ασφαλείας στην Ευρώπη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να δημιουργεί κινδύνους που ξεπερνούν τα σύνορα της εμπόλεμης ζώνης.