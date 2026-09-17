Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 22χρονου Ρικάρντο Στάουντ, γνωστού στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Noah Segsy, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε πισίνα στο Παραλίμνι της Κύπρου.

Ο νεαρός Γερμανός δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων, που είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα μέσω του OnlyFans και των social media, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με κυπριακά δημοσιεύματα, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 24ης Αυγούστου, περίπου στις 21:20. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η νεκροψία που πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους έδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό.

Από την ανωνυμία στην αποκάλυψη της ταυτότητάς του

Αρχικά, οι κυπριακές αρχές είχαν αναφερθεί μόνο σε έναν 22χρονο Γερμανό τουρίστα που έχασε τη ζωή του σε πισίνα στην περιοχή της Αμμοχώστου.

Η ταυτότητά του έγινε γνωστή αργότερα, όταν άρχισαν να εμφανίζονται μηνύματα αποχαιρετισμού στους λογαριασμούς του στα social media. Οι αναρτήσεις φίλων και ακολούθων αποκάλυψαν ότι επρόκειτο για τον Ρικάρντο Στάουντ, ο οποίος ήταν γνωστός online ως Noah Segsy.

Ο Στάουντ είχε παρουσία σε Instagram, TikTok, X και συνδρομητικές πλατφόρμες περιεχομένου, με το κοινό του να προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 22χρονος κατέληξε στην πισίνα παραμένουν υπό διερεύνηση από την Αστυνομία στο Παραλίμνι.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα γύρω από το περιστατικό, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και τοξικολογικές εξετάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να οδηγούν σε συγκεκριμένο συμπέρασμα για το τι προηγήθηκε.

Συγκίνηση από θαυμαστές και φίλους

Μετά τον θάνατό του, οι λογαριασμοί του στα social media πλημμύρισαν από μηνύματα θλίψης. Στα προφίλ του εμφανίστηκε η ένδειξη «In loving memory», καθώς φίλοι και ακόλουθοί του αποχαιρετούσαν τον 22χρονο δημιουργό.

Παράλληλα, φίλος της μητέρας του δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων για τα έξοδα μεταφοράς της σορού του στη Γερμανία και για την κηδεία του. Η εκστρατεία ξεπέρασε τον αρχικό στόχο της, συγκεντρώνοντας πάνω από 20.000 ευρώ από εκατοντάδες δωρεές.

Ο Ρικάρντο Στάουντ είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα μεγάλο διαδικτυακό κοινό σε νεαρή ηλικία, όμως η ζωή του διακόπηκε ξαφνικά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο.