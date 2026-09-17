Έντονες ανησυχίες και πολιτικές αναταράξεις προκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαθανατίστηκε να μελετά προσεκτικά ένα φυλλάδιο, το οποίο φαίνεται πως αποτυπώνει την πλήρη κατεδάφιση του ιστορικού Κέντρου Παραστατικών Τεχνών Κένεντι.

Το αμφιλεγόμενο φωτογραφικό στιγμιότυπο τραβήχτηκε μόλις μία ημέρα μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος να βάλει λουκέτο στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής. Οι εικόνες αυτές έχουν πυροδοτήσει σενάρια για τις πραγματικές προθέσεις της αμερικανικής ηγεσίας σχετικά με το μέλλον του πολιτιστικού τορόσημου στην Ουάσινγκτον, με τους επικριτές να εκφράζουν φόβους για οριστικό αφανισμό του κτιρίου.

Σε μια σειρά φωτογραφιών που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ Μπρένταν Σμιαλόφσκι για το AFP και το Getty, ο Τραμπ διακρίνεται μέσα από το παράθυρο του προεδρικού αεροσκάφους ενώ επέστρεφε, το βράδυ της Τετάρτης, από τη Βόρεια Καρολίνα στην αεροπορική βάση Άντριους του Μέριλαντ.

President Trump was photographed looking over a placard that appeared to include the words "Kennedy Center DEMOLISHED" over what appeared to be an image of a demolition.



Read more: https://t.co/tMr17Hftll pic.twitter.com/7hrtnYIta1 — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Φορώντας το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο του μπέιζμπολ, όπως συνηθίζει, φαίνεται να κρατά ένα φυλλάδιο που τιτλοφορείται «Το Κέντρο Κένεντι Κατ…» (Kennedy Center Dem…) ενώ σε άλλη φωτογραφία διακρίνονται περισσότερα γράμματα της τρίτης λέξης: «Demolis…», που θα μπορούσε να παραπέμπει στην “κατεδάφιση”.

President Trump was photographed looking over a placard that appeared to include the words "Kennedy Center DEMOLISHED" over what appeared to be an image of a demolition. https://t.co/4ofGZdKK6c — ABC News (@ABC) September 17, 2026

Την Τετάρτη, συνεργεία οικοδομών άρχισαν να τοποθετούν μεταλλικούς φράχτες γύρω από το Κέντρο, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που διόρισε ο ίδιος ο Τραμπ να το κλείσει, έπειτα από πολλούς μήνες δικαστικής διαμάχης με αφορμή την προσπάθεια να μετονομάσει το πολιτιστικό ίδρυμα προς τιμή του.

The Kennedy Center Board voted nearly unanimously to close the building immediately for safety reasons and prepare for reconstruction. Renovation cannot begin until the D.C. Circuit rules on the Board’s approved name.



In the meantime, $17M raised by President Trump has been… pic.twitter.com/TUKpKQxfJ5 — The White House (@WhiteHouse) September 16, 2026

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τη Δημοκρατική γερουσιαστή Τζόις Μπίτι, η οποία έχει προσφύγει στα δικαστήρια για να παραμείνει ανοιχτό το Κέντρο και να μην αλλάξει ονομασία, υπέβαλαν στο δικαστήριο τη φωτογραφία και το ενημέρωσαν για τα σχόλια που έκανε ο Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης.



«Νομίζω ότι η διακυβέρνηση Τραμπ θα έπρεπε ασφαλώς να τιμηθεί. Επειδή ειλικρινά, αν δεν το κάνουμε αυτό, (το Κέντρο) θα κλείσει, θα καταλήξει να κατεδαφιστεί».



Στα δικαστικά έγγραφα οι δικηγόροι λένε ότι ένα ανυψωτικό μηχάνημα θεάθηκε «να πέφτει πάνω και να χτυπάει τους κίονες του κτιρίου αρκετές φορές».



Το συμβάν αυτό, σε συνδυασμό με το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του Κέντρου για δύο χρόνια και την τοποθέτηση φράχτη τριγύρω του, εγείρει ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν το κλείνει απλώς για ανακαίνιση αλλά πιθανότατα για να το κατεδαφίσει, μια ιδέα που είχε προταθεί το καλοκαίρι από το υπουργείο Δικαιοσύνης.



Το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον στο οποίο προεδρεύει ο Κρίστοφερ Κούπερ έχει δώσει διορία μέχρι σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου να εξηγήσει γιατί η απόφαση κλεισίματος του ιδρύματος δεν παραβιάζει τη δικαστική εντολή που περιορίζει το δικαίωμα της διοίκησής του να το κλείσει.



Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκε σε όλους τους εργαζόμενους αναφέρεται ότι το Κέντρο Κένεντι θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες επτά ημέρες «για λόγους ασφαλείας».



Ο Τραμπ πρόσθεσε το όνομά του στο Κέντρο, που τιμά τη μνήμη του δολοφονημένου 35ου προέδρου των ΗΠΑ, τον περασμένο Δεκέμβριο, ένα γεγονός που οδήγησε στην κατακόρυφη μείωση της ζήτησης εισιτηρίων ενώ πολλοί καλλιτέχνες ακύρωσαν τις εμφανίσεις τους, για πολιτικούς λόγους.



Ο δικαστής Κούπερ διέταξε να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ κρίνοντας ότι η μετονομασία του Κέντρου θα μπορούσε να γίνει μόνο με εντολή του Κογκρέσου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.