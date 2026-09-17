Μια νέα διπλωματική πρωτοβουλία αναλαμβάνει η Τουρκία, επιχειρώντας να δημιουργήσει έναν μηχανισμό προστασίας των εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, σε μια περιοχή όπου ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας συνεχίζει να απειλεί τη ναυσιπλοΐα και τις διεθνείς μεταφορές.

Σύμφωνα με τουρκική διπλωματική πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Άγκυρα υπέβαλε σε Μόσχα και Κίεβο ένα πρωτόκολλο συμφωνίας με στόχο να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Η πρόταση βασίζεται σε έναν μηχανισμό παρόμοιο με εκείνον της συμφωνίας για τα σιτηρά που είχε επιτευχθεί το 2022 με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και του ΟΗΕ.

Η ανησυχία της Άγκυρας για τα τουρκικά πλοία

Η Τουρκία έχει άμεσο ενδιαφέρον στην υπόθεση, καθώς η Μαύρη Θάλασσα αποτελεί κρίσιμη περιοχή για το εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές της.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το AFP, μόνο τον Αύγουστο του 2026 περίπου 90 πλοία δέχθηκαν επιθέσεις στη θαλάσσια περιοχή, εκ των οποίων τα 25 έως 30 ανήκαν σε τουρκικές εταιρείες.

Η Άγκυρα είχε ήδη ζητήσει στις αρχές Αυγούστου από τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν ένα «μορατόριουμ» στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, ωστόσο η Μόσχα είχε εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να επιτηρηθεί.

Το σχέδιο της Τουρκίας

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, το προσχέδιο μνημονίου συνεργασίας προβλέπει τη χρήση ασφαλέστερων θαλάσσιων διαδρομών, αξιοποιώντας τα χωρικά ύδατα γειτονικών χωρών, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και πιθανώς η Γεωργία.

Το πιο επικίνδυνο σημείο αφορά ένα τμήμα τεσσάρων έως πέντε ναυτικών μιλίων, όπου τα ουκρανικά πλοία πρέπει να εγκαταλείψουν τα εθνικά χωρικά ύδατα και να κινηθούν στην ανοιχτή θάλασσα.

«Η πρότασή μας βασίζεται σε αυτόν τον μηχανισμό», ανέφερε ο Τούρκος διπλωμάτης, εξηγώντας ότι στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι για τα εμπορικά πλοία.

Η Άγκυρα δεν έχει αποκαλύψει αν έχει λάβει επίσημη απάντηση από τη Ρωσία ή την Ουκρανία, ωστόσο υποστηρίζει ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν το σχέδιο.

Από τη συμφωνία σιτηρών στη νέα προσπάθεια

Η Τουρκία είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στη συμφωνία για τα σιτηρά το 2022, η οποία επέτρεψε για περίπου έναν χρόνο την εξαγωγή ουκρανικών αγροτικών προϊόντων μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συμφωνίας εξήχθησαν περίπου 33 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών, πριν η Ρωσία αποχωρήσει, επικαλούμενη προβλήματα στις δικές της εξαγωγές.

Έκτοτε, η Ουκρανία χρησιμοποιεί διαφορετική θαλάσσια διαδρομή κοντά στις ακτές ευρωπαϊκών χωρών, η οποία θεωρείται ασφαλέστερη αλλά πιο μεγάλη.

Η νέα τουρκική πρόταση έρχεται σε μια περίοδο όπου οι διπλωματικές προσπάθειες για τον πόλεμο συνεχίζονται, με τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών Άντριι Σιμπίχα να δηλώνει ότι το Κίεβο επιθυμεί κατάπαυση του πυρός και προετοιμάζει συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.