Η Αγία Σοφία συνεχίζει να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ιστορίας της, σχεδόν 1.500 χρόνια μετά την ανέγερσή της.

Η νέα πληροφορία που έρχεται από την Τουρκία δεν αφορά την ύπαρξη υπόγειων χώρων – κάτι που ήταν ήδη γνωστό σε ερευνητές και ιστορικούς. Το νέο στοιχείο είναι η κλίμακα αυτών των κατασκευών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη έχουν εντοπιστεί τμήματα υπόγειων σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων, ενώ μέρος αυτών των κατασκευών χρονολογείται περίπου πριν από 1.600 χρόνια, δηλαδή στην πρώιμη βυζαντινή περίοδο.

Η δήλωση του Τούρκου υπουργού έρχεται να δώσει νέα διάσταση στις εργασίες αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εμβληματικό μνημείο.

Τι αποκάλυψε ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

Ο Ερσόι ανέφερε ότι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των υπόγειων τμημάτων συνεχίζονται, καθώς σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη λόγω καταρρεύσεων και συσσωρευμένων υλικών.

Όπως σημείωσε, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, θα αξιολογηθεί ποια από τα τμήματα αυτά μπορούν να καταστούν ασφαλή για πρόσβαση επισκεπτών.

Η αναφορά του υπουργού δεν αφορά μια νέα «ανακάλυψη» της ύπαρξης σηράγγων κάτω από την Αγία Σοφία. Η ύπαρξη υπόγειων χώρων και περασμάτων ήταν γνωστή εδώ και χρόνια.

Το νέο δεδομένο είναι η έκταση του δικτύου και η χρονολόγησή του.

Οι υπόγειες κατασκευές της Αγίας Σοφίας και η βυζαντινή περίοδος

Η Αγία Σοφία δεν ήταν απλώς ένας μεγάλος ναός. Από την κατασκευή της τον 6ο αιώνα μ.Χ., επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, αποτέλεσε ένα σύνθετο αρχιτεκτονικό έργο, το οποίο απαιτούσε εξελιγμένες υποδομές για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την υποστήριξή του.

Κάτω από μεγάλα κτίρια της βυζαντινής περιόδου δημιουργούνταν συχνά βοηθητικοί χώροι, υδραυλικά συστήματα, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και τεχνικές διαδρομές.

Η σημασία της συγκεκριμένης αναφοράς του Ερσόι βρίσκεται στο γεγονός ότι το υπόγειο σύστημα φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχε μέχρι σήμερα καταγραφεί δημόσια.

Η προηγούμενη αποκάλυψη των σηράγγων 1.600 ετών

Η αναφορά στα 9 χιλιόμετρα έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος είχε μιλήσει για τον εντοπισμό επτά υπόγειων τμημάτων κάτω από την Αγία Σοφία, τα οποία χρονολογούνται περίπου πριν από 1.600 χρόνια.

Οι εργασίες που ακολούθησαν φαίνεται ότι διεύρυναν την εικόνα για την έκταση των υπόγειων κατασκευών, οδηγώντας στην εκτίμηση για ένα συνολικό δίκτυο σηράγγων περίπου 9 χιλιομέτρων.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του μνημείου

Η Αγία Σοφία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει βρεθεί διαχρονικά στο επίκεντρο αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.

Η αποκάλυψη για το υπόγειο δίκτυο προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στην πολυκύμαντη ιστορία της.

Για αιώνες, το ενδιαφέρον στρεφόταν κυρίως στον επιβλητικό τρούλο, στα ψηφιδωτά και στην αρχιτεκτονική μεγαλοφυΐα του μνημείου.

Τώρα το ενδιαφέρον μεταφέρεται κάτω από το έδαφος: σε έναν άγνωστο μέχρι σήμερα σε έκταση κόσμο, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές εκτείνεται σε χιλιόμετρα διαδρομών και συνδέεται με την εποχή της μεγάλης βυζαντινής οικοδόμησης.

Η Αγία Σοφία, σχεδόν 1.600 χρόνια μετά τη δημιουργία της, συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την τεχνολογία, την οργάνωση και την κλίμακα ενός από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της ιστορίας.