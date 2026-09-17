Νέα ένταση προκαλούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με την Κίνα και την Ινδία να εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στα ενεργειακά τους συμφέροντα και στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Οι δύο μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού αργού πετρελαίου αντέδρασαν στο νέο νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και έχει ήδη περάσει από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αναμένοντας την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει μέτρα κατά Ρώσων αξιωματούχων και εταιρειών, αλλά και περιορισμούς που αφορούν τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Παράλληλα, δίνει στον Αμερικανό πρόεδρο τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές ρωσικής ενέργειας, στις οποίες περιλαμβάνονται η Κίνα και η Ινδία.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Η Κίνα ξεκαθάρισε ότι αντιτίθεται σε μονομερείς κυρώσεις που, όπως υποστηρίζει, δεν βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκουό Τζιακούν ανέφερε ότι το Πεκίνο διατηρεί «κανονικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόσμου που βασίζονται στην ισότητα και το αμοιβαίο όφελος».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συνεργασία της Κίνας με άλλες χώρες «δεν στρέφεται εναντίον κανενός τρίτου» και κάλεσε άλλες χώρες να μην παρεμβαίνουν στις οικονομικές σχέσεις του Πεκίνου.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η Ινδία προειδοποιεί για τις επιπτώσεις

Από την πλευρά της, η Ινδία ανέφερε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με Αμερικανούς αξιωματούχους τους τελευταίους μήνες, επισημαίνοντας ότι οι πιθανές συνέπειες δεν αφορούν μόνο τις διμερείς σχέσεις αλλά και τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Το Νέο Δελχί υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας για τον πληθυσμό των 1,4 δισεκατομμυρίων ανθρώπων της χώρας.

Η Ινδία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου, αν και οι αγορές της από τη Μόσχα μειώθηκαν τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία δεδομένων Kpler, οι εισαγωγές ρωσικού αργού μειώθηκαν κατά 26,3% σε σχέση με το ρεκόρ του Ιουλίου, φτάνοντας τα 2,08 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές πετρελαίου της Ινδίας υποχώρησε από σχεδόν 60% σε 45%, αν και η Kpler εκτιμά ότι η αλλαγή αυτή φαίνεται να συνδέεται περισσότερο με την ομαλοποίηση της αγοράς και όχι με μια μόνιμη απομάκρυνση από το ρωσικό πετρέλαιο.

Η Μόσχα βλέπει εμπόδια στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Το Κρεμλίνο, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι νέες αμερικανικές κυρώσεις θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τις προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η Μόσχα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θεωρεί ότι οι νέοι περιορισμοί θα επηρεάσουν το διπλωματικό κλίμα.

Οι νέες κυρώσεις ανοίγουν έτσι ένα ακόμη μέτωπο στις ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τις μεγάλες ασιατικές οικονομίες, με την ενέργεια να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας διεθνούς αντιπαράθεσης.