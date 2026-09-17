Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Γάζα ολοκληρώθηκαν, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει τους 21 νεκρούς, ενώ 45 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο, οι διασώστες ολοκλήρωσαν την επιχείρηση στο κτίριο που είχε υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό πριν καταρρεύσει. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και παιδιά, ενώ αρκετοί από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περιοχή όπου χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν μέσα ή κοντά σε κατεστραμμένα κτίρια, καθώς η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει σε μεγάλη κλίμακα, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί.

Τα περισσότερα κτίρια στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πολεμικές επιχειρήσεις, με μεγάλο μέρος του πληθυσμού να βρίσκεται σε αυτοσχέδια καταλύματα ή σε υπερπλήρεις χώρους που δεν θεωρούνται ασφαλείς.

«Δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό»

Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, συνεργεία απομάκρυναν μπάζα από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί χώρος για την εγκατάσταση σκηνών όπου θα φιλοξενηθούν επιζώντες και εκτοπισμένοι κάτοικοι. Κάτοικοι αναζητούσαν ανάμεσα στα συντρίμμια προσωπικά αντικείμενα και τρόφιμα που είχαν απομείνει.

«Πάθαμε σοκ από τη σκηνή που αντικρίσαμε. Φανταστείτε να βλέπετε τα μέλη της οικογένειάς σας κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Νάντερ ελ Ετζλάχ, ένας από τους επιζώντες, ο οποίος έχασε συγγενείς του στην κατάρρευση.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η οικογένειά του είχε μετακομίσει στο συγκεκριμένο κτίριο επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο άλλο ασφαλές κατάλυμα.

Ο εκπρόσωπος της παλαιστινιακής υπηρεσίας πολιτικής άμυνας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε στο Reuters ότι οκτώ παιδιά περιλαμβάνονται στους νεκρούς, ενώ περίπου οι μισοί τραυματίες είναι επίσης παιδιά.

«Δεν έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό. Παρ’ όλα αυτά, τα συνεργεία διάσωσης έκαναν ηρωική δουλειά και διέσωσαν 45 ανθρώπους κάτω από τα ερείπια», ανέφερε.

Διαφωνία για την έλλειψη μηχανημάτων

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και στελέχη του ΟΗΕ υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί στην είσοδο βαρέων μηχανημάτων στη Γάζα δυσκολεύουν τόσο τις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και την απομάκρυνση των ερειπίων.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι περιορισμοί έχουν στόχο να αποτραπεί η πιθανότητα ο εξοπλισμός να χρησιμοποιηθεί από ένοπλες οργανώσεις.

Η τραγωδία σημειώνεται σε μια περιοχή όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι προσπάθειες για την ανοικοδόμηση συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, καθώς παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα γύρω από την ασφάλεια, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την παρουσία ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.