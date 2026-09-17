Ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Πόντου γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια νέα εποχή. Η Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα καταγράφει ρεκόρ επισκεπτών, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου να φτάνουν στο ιστορικό μοναστήρι, το οποίο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της ορθόδοξης παράδοσης και της ιστορίας του Πόντου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, έως τις 15 Σεπτεμβρίου η Μονή της Παναγίας Σουμελά είχε υποδεχθεί 520.000 επισκέπτες από 121 χώρες, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο συνολικός αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τις 600.000 μέχρι το τέλος του έτους.

Η αυξημένη επισκεψιμότητα έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο τη Σουμελά, αλλά και το σύνολο των ιστορικών μοναστηριών της περιοχής της Ματσούκας, με τις τουρκικές αρχές να προχωρούν σε κινήσεις για την ανάδειξη και άλλων μνημείων του Πόντου.

Από τον 4ο αιώνα μέχρι σήμερα

Η Παναγία Σουμελά ιδρύθηκε, σύμφωνα με την παράδοση, τον 4ο αιώνα μ.Χ. και για αιώνες αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα μοναστήρια της Μικράς Ασίας.

Χτισμένη σε απόκρημνη πλαγιά του όρους Μελά, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων, η μονή συνδέθηκε άρρηκτα με τον ελληνισμό του Πόντου και αποτέλεσε πνευματικό κέντρο για την περιοχή.

Μετά την οθωμανική κατάκτηση της Τραπεζούντας το 1461, η μονή συνέχισε να λειτουργεί, διατηρώντας σημαντική θέση στην τοπική κοινωνία.

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Με τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923 και την ανταλλαγή πληθυσμών Ελλάδας και Τουρκίας, οι Έλληνες ορθόδοξοι κάτοικοι του Πόντου εγκατέλειψαν την περιοχή και οι μοναχοί της Σουμελά αναγκάστηκαν να φύγουν από τη μονή.

Μέρος των ιερών κειμηλίων μεταφέρθηκε στην Ελλάδα και το 1951 ιδρύθηκε η Νέα Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας, όπου βρίσκεται σήμερα η εικόνα που συνδέεται με την παράδοση της ιστορικής μονής.

Από ιστορικό σύμβολο σε τουριστικό προορισμό

Μετά την εγκατάλειψή της, η παλιά μονή πέρασε υπό την προστασία του τουρκικού κράτους ως ιστορικό μνημείο και σήμερα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επισκέψεων.

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν μεγάλα έργα αποκατάστασης και προστασίας, κυρίως λόγω των κινδύνων από τις κατολισθήσεις και τις πτώσεις βράχων. Η επαναλειτουργία της για το κοινό ενίσχυσε σημαντικά την τουριστική της κίνηση.

Παράλληλα, η Σουμελά απέκτησε ξανά θρησκευτικό συμβολισμό, καθώς το 2010 δόθηκε άδεια για την τέλεση Θείας Λειτουργίας τον Δεκαπενταύγουστο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες.

Νέα «ανάσα» για Βαζελώνα και Περιστερεώτα

Με αφορμή τη μεγάλη επισκεψιμότητα της Σουμελά, κλιμάκιο του κυβερνώντος κόμματος AKP επισκέφθηκε το μοναστηριακό συγκρότημα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Έργων, Πολεοδομίας, Μεταφορών και Τουρισμού της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και βουλευτής Τραπεζούντας Αντίλ Καραϊσμαίλογλου χαρακτήρισε τη Σουμελά ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της περιοχής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης στις ιστορικές Μονές Βαζελώνος και Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

Όπως ανέφερε, τα δύο μοναστήρια διαθέτουν σημαντική ιστορική αξία και η ανάδειξή τους αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή της κοιλάδας της Σουμελά.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει ξανά στο επίκεντρο τα μνημεία του Πόντου, τα οποία δεν αποτελούν μόνο τουριστικούς προορισμούς, αλλά και σημεία με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό φορτίο.

Η Παναγία Σουμελά, σχεδόν 17 αιώνες μετά τη δημιουργία της, συνεχίζει να αποτελεί ένα μνημείο που ενώνει την ιστορία, την πίστη και τη μνήμη μιας ολόκληρης περιοχής.