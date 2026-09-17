Νέα μηνύματα προς τις Βρυξέλλες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων της χώρας, χωρίς ωστόσο να κλείνει την πόρτα σε μια πιθανή ένταξη.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στη μακρά πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια.

«Η Ευρώπη δεν έχει εντάξει την Τουρκία εδώ και 53 χρόνια και δεν σκέφτεται να το κάνει ούτε από εδώ και πέρα. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να επιθυμεί την ένταξη, αλλά εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας.

«Σκεφτόμαστε να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μας πάρουν, έχει καλώς, αν δεν μας πάρουν, επίσης έχει καλώς», ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς τις Βρυξέλλες λέγοντας ότι η Τουρκία δεν εξαρτά το μέλλον της από την ευρωπαϊκή προοπτική.

«Η προτεραιότητά μας δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους λέμε συνεχώς ότι αυτοί θα είναι που θα χάσουν, όχι η Τουρκία», υποστήριξε ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Άγκυρας – ΕΕ παραμένουν σύνθετες, με την ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας να βρίσκεται ουσιαστικά σε στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές σε επιμέρους τομείς.

Η Τουρκία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1987, έγινε υποψήφια χώρα το 1999 και ξεκίνησε ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2005.