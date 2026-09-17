Μικρότερες πατάτες και πιο κοντές τηγανητές αναμένονται φέτος στην Ευρώπη, καθώς ο καύσωνας και η παρατεταμένη ξηρασία έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες, με την παραγωγή να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά εκατομμύρια τόνους.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες σοδειές πατάτας των τελευταίων ετών, καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα και η παρατεταμένη ανομβρία έχουν πλήξει σημαντικά τις καλλιέργειες.

Η πατάτα είναι ένα προϊόν που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για να αναπτυχθεί, με αποτέλεσμα οι ακραίες καιρικές συνθήκες του φετινού καλοκαιριού να έχουν επηρεάσει τόσο την ποσότητα όσο και το μέγεθος της παραγωγής.

Σύμφωνα με ανάλυση της Energy and Climate Intelligence Unit, τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει το Bloomberg, η παραγωγή πατάτας στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να είναι μειωμένη κατά περίπου 3,5 εκατομμύρια τόνους.

Με τις σημερινές τιμές στην αγορά, η απώλεια αυτή θα μπορούσε να μεταφραστεί σε κόστος άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες.

Καύσωνας και ξηρασία «χτυπούν» τις καλλιέργειες

Το πρόβλημα έγινε ακόμη μεγαλύτερο εξαιτίας της μείωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Πέρυσι, η μεγάλη παραγωγή είχε οδηγήσει σε σημαντικό πλεόνασμα και είχε πιέσει τις τιμές, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να περιορίσουν φέτος τις εκτάσεις που καλλιέργησαν.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, δημιουργεί μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για την αγορά.

«Κανείς δεν γλίτωσε από τον καύσωνα αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε ο Γιαν Βαν Λούχεν, ιδιοκτήτης της Bruwier Potatoes, δυτικά των Βρυξελλών.

Όπως ανέφερε, η φετινή κατάσταση συνιστά μια νέα «τέλεια καταιγίδα», καθώς η σημαντικά μικρότερη έκταση καλλιέργειας συμπίπτει με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις που οφείλονται στην ξηρασία και, κυρίως, στη ζέστη.

Οι αποδόσεις έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά σε βασικές παραγωγικές χώρες της Ευρώπης: 21% στο Βέλγιο, 13% στη Γαλλία και 10% στη Γερμανία.

Εκτοξεύονται οι τιμές της πατάτας

Οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές και στην αγορά.

Στη γερμανική αγορά πατάτας που προορίζεται για μεταποίηση, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά από τον Ιούνιο και πλέον φτάνουν περίπου τα 240 ευρώ ανά τόνο.

Ανάλογες αυξήσεις καταγράφονται και σε άλλες μεγάλες παραγωγούς χώρες, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το επόμενο στάδιο είναι η μεταφορά της πίεσης στους καταναλωτές. Οι μειωμένες ποσότητες και το αυξημένο κόστος παραγωγής είναι πιθανό να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, ενώ διαφορετική μπορεί να είναι και η εικόνα των προϊόντων που φτάνουν στο πιάτο.

Μικρότερες πατάτες και πιο κοντές τηγανητές

Η ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ποσότητα της παραγωγής αλλά και το μέγεθος των πατατών.

Το φυτό χρειάζεται αρκετό νερό για να αναπτυχθεί και να αποκτήσει το απαιτούμενο μέγεθος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη βιομηχανία τροφίμων και τα εστιατόρια, τα οποία προτιμούν μεγαλύτερες πατάτες για την παραγωγή τηγανητών.

Συνήθως, οι επεξεργαστές αναζητούν πατάτες μήκους άνω των 50 χιλιοστών.

Στο Βέλγιο, ωστόσο, εκτιμάται ότι μόλις περίπου η μισή φετινή σοδειά θα πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές.

«Το μέγεθος των πατατών θα είναι πολύ μικρό αυτή τη σεζόν», δήλωσε ο Βαν Λούχεν, σημειώνοντας πάντως ότι οι μικρότερες πατάτες και οι πιο κοντές τηγανητές «έχουν εξίσου καλή γεύση».

Από το περσινό πλεόνασμα στην έλλειψη

Η φετινή εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από εκείνη του 2025. Την περασμένη χρονιά η Ευρώπη είχε βρεθεί αντιμέτωπη με υπερπαραγωγή πατάτας, με τις μεγάλες ποσότητες να δημιουργούν πλεόνασμα και να πιέζουν σημαντικά τις τιμές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, παραγωγοί έφτασαν στο σημείο να χαρίζουν μέρος της παραγωγής τους.

Φέτος, όμως, η κατάσταση έχει αντιστραφεί. «Θα υπάρχουν λιγότερες πατάτες μετά τη συγκομιδή», δήλωσε ο Σκοτ Γουόκερ, διευθύνων σύμβουλος της GB Potatoes, προειδοποιώντας ότι η φετινή σοδειά βρίσκεται υπό «σημαντική πίεση».

Η κρίση στην πατάτα αποτελεί ακόμη ένα πρόβλημα για την ευρωπαϊκή γεωργία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και με αυξημένα κόστη και γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η παραγωγή σιτηρών στην Ευρώπη αναμένεται επίσης να καταγράψει σημαντική ετήσια πτώση, ενώ οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα επηρεάζουν έναν κρίσιμο διάδρομο μεταφοράς σιτηρών. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν αυξήσει το κόστος σημαντικών εισροών για τους αγρότες.

Ο οικονομολόγος της ING Τάις Γκάιερ υπογράμμισε ότι οι πιέσεις συσσωρεύονται, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και τις επιθέσεις σε λιμάνια και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως σημείωσε, ωστόσο, από όλους αυτούς τους παράγοντες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι εκείνα που γίνονται πιο άμεσα αντιληπτά από τους καταναλωτές, επηρεάζοντας προϊόντα της καθημερινότητας.

Η φετινή σοδειά πατάτας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα: από το περσινό πλεόνασμα και τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, η αγορά περνά σε μια περίοδο μειωμένης παραγωγής, μικρότερων πατατών και αυξημένου κόστους, με τις συνέπειες να είναι πιθανό να φτάσουν μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ.