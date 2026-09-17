Νεκρός σε ηλικία 44 ετών βρέθηκε στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο ο Νίκολας Μπράντραμ, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, την ώρα που βρισκόταν στο επίκεντρο μιας από τις πιο πολυσυζητημένες αστυνομικές έρευνες στη Βρετανία.

Ο Μπράντραμ είχε συλληφθεί τον Ιούνιο του 2026 ως ύποπτος για την υπόθεση του αποκαλούμενου «Putney Pusher», του άνδρα που το 2017 καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να σπρώχνει μια γυναίκα προς τον δρόμο, μπροστά από διερχόμενο λεωφορείο, στη γέφυρα του Πούτνεϊ.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι ένας 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία στο Τσίγουικ το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, όμως ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός. Η αστυνομία χαρακτήρισε τον θάνατο «απροσδόκητο», διευκρινίζοντας ότι δεν θεωρείται ύποπτος.

Η οικογένεια του Νίκολας Μπράντραμ υποστηρίζει, ωστόσο, ότι εκείνος δεν ήταν ο «Putney Pusher» και αποδίδει την κατάσταση που βίωσε τους τελευταίους μήνες στην έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 44χρονος αυτοκτόνησε έπειτα από μήνες έντονης πίεσης και δεν υπήρχαν εγκληματολογικά στοιχεία που να τον συνδέουν με το περιστατικό. Οι συγγενείς του υποστηρίζουν ακόμη ότι δεν υπήρχε στοιχείο που να τον τοποθετεί στη γέφυρα του Πούτνεϊ την ώρα της επίθεσης ούτε αξιόπιστη απόδειξη ότι ήταν ο άνδρας που εμφανιζόταν στο βίντεο.

Η υπόθεση του «Putney Pusher»

Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τη Βρετανία τον Μάιο του 2017. Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ στη γέφυρα του Πούτνεϊ να πλησιάζει μια γυναίκα και να την σπρώχνει ξαφνικά προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που κατευθυνόταν προς το σημείο ένα λεωφορείο.

Η γυναίκα έπεσε μπροστά από το όχημα, όμως ο οδηγός αντέδρασε αστραπιαία και κατάφερε να αλλάξει πορεία, αποφεύγοντας να την παρασύρει. Το βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του κόσμου και ο άγνωστος άνδρας έγινε γνωστός από τα βρετανικά μέσα ως «Putney Pusher».

Η αστυνομία είχε εξετάσει περισσότερα από 50 πρόσωπα και είχε προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις, χωρίς όμως να απαγγελθούν κατηγορίες. Η έρευνα είχε ουσιαστικά κλείσει το 2018, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο δράστης.

Εννέα χρόνια μετά, τον Ιούνιο του 2026, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με τη σύλληψη του Μπράντραμ. Ο 44χρονος συνελήφθη στις 15 Ιουνίου ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Δύο ημέρες αργότερα συνελήφθη εκ νέου ως ύποπτος για κατοχή ναρκωτικών κατηγορίας Α και Β.

Δεν του απαγγέλθηκε κατηγορία για την υπόθεση του Πούτνεϊ. Την περασμένη εβδομάδα η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονταν.

Η οικογένεια κατηγορεί την αστυνομία

Μετά τον θάνατό του, η οικογένεια του Μπράντραμ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία υποστήριξε ότι ο Νίκολας δεν ήταν ο άνδρας του βίντεο. Οι συγγενείς του ανέφεραν ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο που να τον τοποθετεί στη γέφυρα του Πούτνεϊ εκείνη την ώρα, ενώ υποστήριξαν πως τα διαθέσιμα στοιχεία αποδείκνυαν το αντίθετο.

Παράλληλα, κατηγόρησαν τη Μητροπολιτική Αστυνομία ότι επέλεξε να τον συλλάβει αντί να τον καλέσει για ανάκριση, ότι έκανε έρευνα στο σπίτι του και ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών από την αστυνομία οδήγησε στην ταυτοποίησή του από τα μέσα ενημέρωσης. Η οικογένεια υποστήριξε ακόμη ότι ο 44χρονος έζησε για μήνες υπό το βάρος μιας σοβαρής κατηγορίας και ότι οι αρχές είχαν ενημερωθεί για τον αντίκτυπο που είχε η έρευνα στην ψυχολογική του κατάσταση.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς της οικογένειας.

Ο εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης

Πέρα από την υπόθεση του «Putney Pusher», ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν μέλος μιας οικογένειας με ισχυρούς δεσμούς με την πρώην ελληνική βασιλική οικογένεια.

Ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της με τον Βρετανό αξιωματικό Ρίτσαρντ Μπράντραμ έγινε γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας και αδελφή του βασιλιά Παύλου. Ήταν επίσης δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄.

Γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και έζησε μια ζωή που συνδέθηκε με σημαντικές στιγμές της ελληνικής και ευρωπαϊκής ιστορίας του 20ού αιώνα.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου έφυγε από την Ελλάδα μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του Φρειδερίκη. Μέσω Κρήτης κατέφυγαν αρχικά στην Αίγυπτο και στη συνέχεια στη Νότια Αφρική, όπου η Αικατερίνη εργάστηκε ως νοσοκόμα.

Μετά το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία και το 1947 παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.

Από τον βρετανικό στρατό στο City του Λονδίνου

Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική καριέρα. Υπηρέτησε ως αξιωματικός του βρετανικού στρατού και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν. Μετά την αποχώρησή του από τις Ένοπλες Δυνάμεις στράφηκε στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και έκανε καριέρα στο City του Λονδίνου.

Εργάστηκε στην Killik & Co. και στη Bank Leumi, πριν ενταχθεί στην HSBC, όπου δραστηριοποιήθηκε στην ιδιωτική τραπεζική και στη διαχείριση περιουσίας εύπορων πελατών. Μετά τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2026 τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την HSBC.

Ο θάνατός του αφήνει την υπόθεση του «Putney Pusher» χωρίς δικαστική απάντηση. Ο Μπράντραμ δεν κατηγορήθηκε ούτε δικάστηκε για την επίθεση του 2017 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να τον συνδέει με το περιστατικό. Η έρευνα για την ταυτότητα του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο παραμένει, συνεπώς, ένα από τα αναπάντητα ερωτήματα της υπόθεσης.