Το πλήρωμα καμπίνας επιβατών της EasyJet στην Πορτογαλία ψήφισε σήμερα να απεργήσει μεταξύ 2 και 6 Οκτωβρίου και ξανά από 19 έως 23 Δεκεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις κακές συνθήκες εργασίας, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του συνδικάτου SNPVAC.

Η απόφαση απεργίας είναι πιθανό να καθηλώσει εκατοντάδες πτήσεις στα πορτογαλικά αεροδρόμια.

Μόνο η απεργία του Οκτωβρίου αναμένεται να καθηλώσει περίπου 500 προγραμματισμένες πτήσεις της EasyJet από και προς τα αεροδρόμια της Λισαβόνας, του Πόρτο και του Φάρο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με εκτιμήσεις του συνδικάτου.

Ο εκπρόσωπος του κύριου πορτογαλικού συνδικάτου πληρώματος καμπίνας δήλωσε ότι οι συνθήκες εργασίας για το πλήρωμα με έδρα την Πορτογαλία «συνεχίζουν να επιδεινώνονται παρά τις προειδοποιήσεις του συνδικάτου τις οποίες η αεροπορική εταιρεία δεν έχει αντιμετωπίσει».

Τα παράπονα επικεντρώνονται σε ασταθή προγράμματα, παραβιάσεις της εταιρικής συμφωνίας, μεροληπτική μεταχείριση συγκριτικά με τους πιλότους, αποτυχίες επιχειρησιακού σχεδιασμού και πίεση για υπερωρίες για την κάλυψη ελλείψεων προσωπικού, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η απεργία των ημερών των Χριστουγέννων θα μπορούσε να έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στις δραστηριότητες της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους, καθώς συμπίπτει με την πολυάσχολη χριστουγεννιάτικη ταξιδιωτική περίοδο, όταν οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν με πιο πλήρη δρομολόγια πτήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ

Αξιωματούχοι της EasyJet στην Πορτογαλία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλιο.