Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου «EU KIDS Act», στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος, μέσω «μίνι λογαριασμών» που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή κηδεμόνα.

Οι λογαριασμοί αυτοί θα παρέχουν πρόσβαση σε κατάλληλες για την ηλικία υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού βίντεο, με δικλείδες ασφαλείας όπως περιορισμό των κοινωνικών επαφών και όριο χρήσης έως μία ώρα την ημέρα.

Για τα παιδιά από 3 έως και κάτω των 13 ετών δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο για παιδιά, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονται οι γονείς ή οι κηδεμόνες.

Παράλληλα, ο EU KIDS Act εισάγει αυστηρότερους κανόνες για τον σχεδιασμό των διαδικτυακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε ανηλίκους, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, τα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια και οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και chatbot.

Η πρόταση προβλέπει την απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών, καθώς και συστημάτων προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται σε προφίλ χρηστών. Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης η ατελείωτη κύλιση χωρίς σημεία διακοπής, οι τεχνικές που χρησιμοποιούν ανταμοιβές για να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση και οι ειδοποιήσεις κατά τις ώρες ύπνου. Παράλληλα, προβλέπεται προστασία των παιδιών από ανεπιθύμητη επικοινωνία με αγνώστους.

Σημαντικό μέρος της πρότασης αφορά και την επαλήθευση της ηλικίας, με την Κομισιόν να ζητά από τις διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών να χρησιμοποιούν σχετικά εργαλεία.

Τέλος, η πρόταση μεταφέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης στους ίδιους τους παρόχους. Η Κομισιόν αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», ζητώντας από τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού.