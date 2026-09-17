Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Ουκρανίας ο προϋπολογισμός για το 2027, ο οποίος προβλέπει ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης ύψους 52,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στρατιωτικές δαπάνες σε επίπεδα-ρεκόρ, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του υπουργείου Οικονομικών της Ουκρανίας, «οι ανάγκες διεθνούς υποστήριξης το 2027 θα ανέλθουν σε 52,6 δισ. δολάρια» (περίπου 45,8 δισ. ευρώ).

«Προβλέπεται να κινητοποιηθούν πόροι που προέρχονται από την ΕΕ, χώρες της G7 (…), από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Παγκόσμια Τράπεζα, τη Βρετανία και άλλους διεθνείς εταίρους», προσθέτει.

Βασικός τομέας δαπανών είναι η άμυνα και η ασφάλεια με 95,9 δισ. ευρώ, αύξηση 11,9% σε σχέση με το 2026. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 43,8% του ΑΕΠ της Ουκρανίας, ποσοστό ρεκόρ από την έναρξη του πολέμου, τον Φεβρουάριο του 2022, και το υψηλότερο παγκοσμίως.

Συγκριτικά, οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αντιστοιχούσαν στο 5,5% του ΑΕΠ της χώρας στον προϋπολογισμό του 2026 και προβλέπεται να μειωθούν το 2027, αν και ορισμένες δαπάνες ενδέχεται να μην είναι διαφανείς, σύμφωνα με ανάλυση της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας Novaya Gazeta.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να λάβει «δύσκολα και αντιδημοφιλή» μέτρα για να «καλύψει» το έλλειμμα στον προϋπολογισμό.

Η οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας, που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική βοήθεια των δυτικών συμμάχων της για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, επιδεινώνεται.

Εδώ και μήνες έχει εμπλακεί σε μια κλιμακούμενη ανταλλαγή πληγμάτων μεγάλου βεληνεκούς με τη Ρωσία, εξαιτίας της οποίας χρησιμοποίησε κονδύλια που προορίζονταν για το υπόλοιπο του 2026.

Στο μεταξύ, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι ρωσικές επιθέσεις έχουν πλήξει σημαντικά τον τομέα της μεταλλουργίας και των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, ζωτικής σημασίας για την ουκρανική οικονομία.

Σύμφωνα με τη Ροκσολάνα Πιντλάσα, πρόεδρο της επιτροπής προϋπολογισμού του ουκρανικού κοινοβουλίου, κάθε ημέρα πολέμου κοστίζει 190 εκατ. δολάρια (περίπου 165 εκατ. ευρώ) στην Ουκρανία και η χώρα δεν είναι σε θέση να καλύψει μόνη της το κόστος αυτό.