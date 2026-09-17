Νέα επίθεση με drone στη Μαύρη Θάλασσα καταγγέλλει η Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκε πολιτικό πλοίο με σημαία Τανζανίας, το οποίο κατευθυνόταν προς ουκρανικό λιμάνι. Από τη ρωσική επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σκοτώθηκε ο πλοίαρχος, ενώ τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν.

«Ένα πλοίο με σημαία Τανζανίας δέχθηκε επίθεση από ρωσικό drone ενώ έπλεε προς ένα από τα ουκρανικά λιμάνια. Εξαιτίας της επίθεσης, σκοτώθηκε ο πλοίαρχος και τραυματίστηκαν τρία άλλα μέλη του πληρώματος», ανακοίνωσε μέσω Telegram η ουκρανική αρχή λιμένων.

Η Ρωσία και η Ουκρανία κλιμακώνουν εδώ και μήνες τις επιθέσεις με drones κατά πλοίων μεταφοράς εμπορευμάτων που πλέουν στη Μαύρη Θάλασσα, με την κάθε πλευρά να προσπαθεί να προκαλέσει προβλήματα στις εξαγωγές του αντιπάλου της και να πλήξει την οικονομία του.

Τα πλήγματα της Μόσχας έχουν σε μεγάλο βαθμό οδηγήσει σε αναστολή των ουκρανικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων διά θαλάσσης και οι επιθέσεις του Κιέβου έχουν αναγκάσει τη Ρωσία να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές για τις δικές της εξαγωγές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τουρκία έχει προτείνει την αμοιβαία παύση των πληγμάτων αυτών, αλλά ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα είναι «αδύνατο να την εποπτεύσει κάποιος».