Μια κινηματογραφική μεταγωγή κρατουμένου έλαβε χώρα σε δικαστήριο του Οχάιο, με τις σκηνές να θυμίζουν ταινία δράσης.

Ο Τίμοθι Ρίγκαλ, που είχε καταδικαστεί για επίθεση και ληστεία, λίγη ώρα πριν μεταχθεί στη φυλακή, κατάφερε να βγάλει τις χειροπέδες και να χτυπήσει στο πρόσωπο τον αστυνομικό που τον συνόδευε, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Ο Ρίγκαλ, όμως, δεν έμεινε εκεί. Προκειμένου να αποδράσει, επιτέθηκε και έριξε στο έδαφος και δεύτερο αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια κατάφερε να ξεφύγει και από άλλους ένστολους που βρίσκονταν στη σκάλα.

Παρόλα αυτά, η απόδραση δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς στην είσοδο του κτιρίου ένας ένστολος τον ακινητοποίησε χρησιμοποιώντας taser.

Δείτε το βίντεο με το περιστατικό:

Τελικά, ο Τίμοθι Ρίγκαλ μεταφέρθηκε σε φυλακή, ενώ πλέον αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες, μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν στο δικαστήριο, και σε βάρος του αναμένεται να ασκηθούν νέες διώξεις.