Δικαστής προχώρησε χθες Τετάρτη στην άρση του μέτρου γενικής αναστολής των βομβαρδισμών εναντίον στρατοπέδων ανταρτών στην Κολομβία, αξιώνοντας ωστόσο «αυξημένη επαγρύπνηση» σε περιπτώσεις που υπάρχουν πληροφορίες για παρουσία στρατολογημένων ανηλίκων σε αυτά, με απόφασή του που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Αυγούστου ο πρόεδρος της δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας διεξήγαγαν τρεις βομβαρδισμούς με απολογισμό τουλάχιστον 42 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων έξι ανηλίκων, στην Αμαζονία και στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Τη 2η Σεπτεμβρίου, δικαστής στην Μπογοτά διέταξε προσωρινή αναστολή των αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στρατοπέδων σε όλη τη χώρα, θυμίζει η χθεσινή απόφαση εν γνώσει του AFP.

Η νέα απόφαση επιτρέπει επανέναρξη των βομβαρδισμών, αλλά με «αυξημένη επαγρύπνηση» όταν «υπάρχουν σίγουρες, αντικειμενικές ή εύλογα αξιόπιστες πληροφορίες για την παρουσία παιδιών ή εφήβων» που έχουν στρατολογηθεί.

Οι αεροπορικές επιχειρήσεις παραμένουν ωστόσο υπό αναστολή στην Αμαζονία και στη Γουαβιάρε, οχυρό ανταρτών, εν αναμονή της απόφασης τοπικού δικαστή, στο πλαίσιο χωριστής νομικής διαδικασίας.

Η στρατολόγηση παιδιών και εφήβων από ένοπλες οργανώσεις είναι συνηθισμένη στην Κολομβία. Οι οργανώσεις χρησιμοποιούν συχνά ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης για τα προσελκύσουν.

Την περασμένη χρονιά καταγράφτηκαν 428 υποθέσεις στρατολόγησης ανηλίκων από ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως την 31η Ιουλίου φέτος, καταμετρήθηκαν 97.

Η ανεξάρτητη αρχή τονίζει πως οι ανήλικοι είναι «θύματα».

Οι αρχές «πρέπει να ορίσουν κριτήρια ώστε οι βομβαρδισμοί να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», έκρινε από την πλευρά του μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζίμι Μπόρδα, ο δικηγόρος που είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της κυβέρνησης της Κολομβίας.

Ο νέος αρχηγός του κράτους έχει υποσχεθεί να συντρίψει ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών με την βοήθεια των ΗΠΑ, που παρέχουν υποστήριξη στο κράτος της Λατινικής Αμερικής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της.

Η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε χθες την απόφασή της να αφαιρέσει από την Κολομβία το καθεστώς του κράτους-συμμάχου της στον αγώνα εναντίον των ναρκωτικών, αλλά συνεχίζει να παρέχει οικονομική βοήθεια στην Μπογοτά και εξαίρει τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης αφότου ανέλαβε εναντίον της διακίνησης.

Θάνατοι ανηλίκων σε βομβαρδισμούς του στρατού είχαν καταγραφτεί και κατά τη διάρκεια των θητειών του σοσιαλδημοκράτη τέως προέδρου Γουστάβο Πέτρο (2022-2026) και του δεξιού προκατόχου του Ιβάν Ντούκε (2018-2022)