Όταν υπεγράφη η συμφωνία της Μέκκας, πολλοί μίλησαν για ένα νέο «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» και όχι άδικα, αφού η συμφωνία ήταν «εμπνευσμένη» από το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ και άρα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν συμφωνούσαν ότι μία επίθεση κατά ενός από τα κράτη αυτά θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η Σαουδική Αραβία δέχτηκε επίθεση λίγες ημέρες μετά.

Τι έκαναν λοιπόν οι άλλες δύο χώρες; Κατ’ αρχάς, η συμφωνία της Μέκκας έχει πλέον θέσει μεταξύ των προτεραιοτήτων της τα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, την τεχνητή νοημοσύνη και την κοινή παραγωγή. Η Άγκυρα παρουσίαζε τον εαυτό της ως αρχιτέκτονα της συμμαχίας. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, περιέγραψε τη συμφωνία ως την απαρχή μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή και δήλωσε ότι τα τρία ιδρυτικά κράτη θα πρέπει να καθορίσουν τις αρχές, τα πρότυπα και τη μακροπρόθεσμη δομή της πριν ενταχθούν άλλα κράτη.

Όμως από την αρχή υπήρχε ανταγωνισμός για το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει το κεφάλαιο, η Τουρκία την αμυντική βιομηχανική βάση και το Πακιστάν το ανθρώπινο δυναμικό και το πυρηνικό οπλοστάσιο. Ως εκ τούτου, καθένα μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του προστάτη και τα άλλα δύο ως πελάτες. Κανένα, ωστόσο, δεν διαθέτει αρκετή επιρροή ώστε να επιβάλει και να διατηρήσει αυτή την ιεραρχία. Και αυτό φάνηκε στην κρίση που περνά τώρα το Ριάντ.

Η Τουρκία κράτησε χαμηλούς τόνους, αν και διαθέτει σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής της ανάπτυξης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar και τα εν εξελίξει προγράμματά της για την παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς. Αυτό το τεχνολογικό πλεονέκτημα -ιδίως σε βιομηχανικούς τομείς με μεγάλη ζήτηση από τις χώρες της περιοχής- της έδινε στην Τουρκία μια αίσθηση δικαιώματος πρωτοκαθεδρίας, η οποία ενισχύεται από την ιδεολογική της κληρονομιά και την οθωμανική ιστορία στις ισλαμικές και αραβικές χώρες.

Ο Τουρχάν Τσόμεζ, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Καλού Κόμματος, ρώτησε εάν μια ιρανική ή χουθική επίθεση εναντίον της Σαουδικής Αραβίας θα παρέσυρε την Τουρκία σε πόλεμο. Ο Μουράτ Εμίρ, αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, υποστήριξε ότι η συμφωνία ελάχιστα θα έκανε πέρα από το να εξασφαλίζει σαουδαραβικά χρήματα και θα μπορούσε να μετατρέψει την Τουρκία σε έμμισθο φρουρό των άλλων κρατών. Οι Τούρκοι αντίπαλοι της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι η ίδια σαουδαραβική χρηματοδότηση που το Ριάντ θεωρεί ότι του δίνει αξίωση στην ηγεσία θα μπορούσε, αντίθετα, να καταστήσει την Τουρκία -παρά τη στρατιωτική και βιομηχανική της υπεροχή- πελάτη της Σαουδικής Αραβίας.

Το Πακιστάν, μια χώρα που αναμένεται να αποκτήσει ολοένα μεγαλύτερη σημασία για το σαουδαραβικό στρατιωτικό δόγμα και τη συνεργασία στον τομέα των πληροφοριών με την Τουρκία, διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από τα τρία κράτη, με 660.000 στρατιώτες, έναντι 481.000 της Τουρκίας και 247.000 της Σαουδικής Αραβίας. Όμως στην παρούσα συγκυρία είναι και συνομιλητής με την Τεχεράνη ως διαμεσολαβητής στην αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον.

Το Πακιστάν ενήργησε αναλόγως κατά τον τρέχοντα πόλεμο με το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι είχε υπογράψει συμφωνία αμοιβαίας άμυνας με τη Σαουδική Αραβία πριν από τη σύγκρουση, το Πακιστάν αρνήθηκε να επιτρέψει στον σύμμαχό του να το παρασύρει στον πόλεμο. Αντίθετα, διαδραμάτισε σημαντικό διπλωματικό ρόλο και απέφυγε την άμεση επιθετική εμπλοκή που θα μπορούσε να το παρασύρει στη σύγκρουση.

Αυτό έχει γίνει και στο παρελθόν. Το 2015, όταν η Σαουδική Αραβία ζήτησε πακιστανικά στρατεύματα, αεροσκάφη και πολεμικά πλοία για την εκστρατεία της στην Υεμένη, το Πακιστάν αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο, ενώ έκανε σαφή διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων στο εσωτερικό της Υεμένης και της υπεράσπισης του σαουδαραβικού εδάφους.

Η πιθανή ένταξη της Αιγύπτου στη Συμμαχία της Μέκκας θα ενίσχυε τη συμμαχία, αλλά πλέον το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται. Λίγες χώρες στην περιοχή έχουν ακολουθήσει τόσο σταθερά μια πολιτική εξισορρόπησης όσο η Αίγυπτος. Το Κάιρο έχει αντισταθεί και εξακολουθεί να αντιστέκεται στις επανειλημμένες προσπάθειες των εταίρων του να το παρασύρουν σε δεσμεύσεις με όρους που καθορίζονται από άλλους, είτε πρόκειται για τις αμερικανικές προσπάθειες να το εντάξουν στον συνασπισμό που προστατεύει τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, είτε για τις σαουδαραβικές απαιτήσεις για βαθύτερη χερσαία εμπλοκή στην Υεμένη, είτε για την πίεση που δημιουργεί η έντονα διαφορετική θέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο Σουδάν.

Χρειάστηκε μόλις ένας μήνας για να «πυρπολήσουν» οι Χούθι τη συμφωνία της Μέκκας. Απόδειξη ότι οι συμμαχίες είναι δύσκολο να οικοδομηθούν και θέλουν χρόνο. Και κυρίως κοινές αξίες.