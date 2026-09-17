Ο κεντροαριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες, Τετάρτη, 16/9 ότι έχει σκοπό να πάρει τον λόγο στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για να πει στον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, «να μην αναμιχθεί» στις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία.

Ο αρχηγός του κράτους, που αναμένεται να εκφραστεί την ερχόμενη Τρίτη στο βήμα της ΓΣ, διεκδικεί νέα θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, στις οποίες ο βασικός αντίπαλός του θα είναι ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Δημοσκοπήσεις τους θέλουν να δίνουν μάχη ως το νήμα.

«Θα πάω στη συνάντηση στον ΟΗΕ για να κάνω συζήτηση με τον Τραμπ και να του πω: μην αναμιγνύεστε στις εκλογές στη Βραζιλία», είπε ο πρόεδρος Λούλα σε προεκλογική εκδήλωση στη Σεϊλάντζια, λαϊκή συνοικία στην πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Μέχρι στιγμής, δεν προβλέπεται «καμιά συγκεκριμένη διμερής συνάντηση», ανέφερε χθες εκπρόσωπος του βραζιλιάνικου Υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, οι δύο πρόεδροι «πιθανόν θα διασταυρωθούν στη Συνέλευση», όπως είχε συμβεί ήδη το 2025, όταν είχαν εκφωνήσει τις ομιλίες τους ο ένας μετά τον άλλο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της βραζιλιάνικης διπλωματίας.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν τον Ιούλιο δύο σειρές επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε βραζιλιάνικα προϊόντα εξαγόμενα στην αμερικανική αγορά, επιβάλλοντας μέτρα που κατήγγειλε ο Λούλα βλέποντας απόπειρα επηρεασμού του αποτελέσματος των εκλογών.

Η ένταση με την κυβέρνηση Τραμπ είχε αρχίσει να κλιμακώνεται ήδη το 2025, όταν η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου επέβαλε μια πρώτη μεγάλη αύξηση τελωνειακών δασμών στη Βραζιλία, σε αντίποινα για τη δίκη για απόπειρα πραξικοπήματος στην οποία προσήχθη ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), ο πατέρας του γερουσιαστή και υποψηφίου.