Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας που είχε παρασυρθεί από ορμητικά νερά κοντά στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με τις ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η τραγωδία σημειώνεται ενώ ισχυρές βροχοπτώσεις σαρώνουν τις μεσογειακές ακτές της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Οι καταιγίδες καταγράφτηκαν καθώς η χώρα βρισκόταν μέχρι χθες αντιμέτωπη με Σεπτέμβριο εξαιρετικά ξηρό, έπειτα από το καλοκαίρι που έσπασαν ρεκόρ θερμοκρασίας, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET).

Το πυροσβεστικό σώμα της Καταλονίας ανέφερε μέσω X ότι «εντόπισε το άψυχο σώμα άνδρα» στο χωριό Ολιβέγια, περίπου σαράντα χιλιόμετρα δυτικά της Βαρκελώνης, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση της πολιτικής προστασίας πως αγνοείτο γυναίκα.

A Olivella (Garraf), hem localitzat el cos sense vida d'un home a uns 500 metres del punt on es trobava el vehicle arrossegat per la riera, en una zona accessible.



Hem recuperat el cos i @mossos ha confirmat que l'home era el conductor del vehicle. https://t.co/SlEBaKBzMS — Bombers (@bomberscat) September 16, 2026

Το θύμα βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου που «παρασύρθηκε» από χείμαρρο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η AEMET είχε εκδώσει προειδοποιήσεις χθες για ισχυρές βροχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι είχε κηρύξει «κόκκινο συναγερμό» για λίγη ώρα στη Βαρκελώνη, λόγω του κινδύνου να την πλήξουν ξαφνικές πλημμύρες.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της Καταλονίας και της Βαλένθιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε μετακίνηση δεν είναι απόλυτα απαραίτητη και να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή. Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε μέσω X σε «πολύ περίπλοκες καταστάσεις».

⛈️ Fuertes tormentas en #Valencia. Es-Alert activado. Problemas tanto en la ciudad, como en la provincia de Valencia. Video de Torrente – Valencia. pic.twitter.com/IjL5pV9LFh — MeteoÁvila (@Meteoavila2) September 16, 2026

Στη Βαρκελώνη, σταθμοί του μετρό έκλεισαν, ενώ λεωφορεία τροποποίησαν δρομολόγια καθώς δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Ο περιφερειακός οργανισμός σιδηροδρόμων αντιμετώπισε προβλήματα, ενώ υπήρξαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, το δεύτερο πιο πολυάσχολο της Ισπανίας.

Torrent ahora mismo. Y el metro en València pinta de inundado. pic.twitter.com/1DsxXFzO3a — NEGA 🔻 🇵🇸 (@Nega_Maiz) September 16, 2026

Οι καταλανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων δέχτηκαν πάνω από 850 κλήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, έκαναν λόγο για πάνω από 500 συμβάντα.

Les pluges també són intenses al barri d’Horta de Barcelona, on alguns carrers s'han inundathttps://t.co/jvJHFl9Brw pic.twitter.com/CKNRdNC9w0 — 3CatInfo (@3CatInfo) September 16, 2026

Στη γειτονική Βαλένθια, που είχε σαρωθεί το 2024 από πλημμύρες με πάνω από 230 νεκρούς, η μετεωρολογική υπηρεσία έκανε λόγο για κατακρήμνιση 70 χιλιοστών μέσα σε μόλις μισή ώρα σε διάφορες κοινότητες. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν 478 συμβάντα στην επαρχία, κυρίως υλικές ζημιές, κυκλοφοριακά προβλήματα και πλημμυρισμένα σπίτια ή διαρροές υδάτων.

Στην ομώνυμη πρωτεύουσα όλες οι γραμμές του μετρό ανέστειλαν τη λειτουργία τους, όπως και το αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, οδηγώντας στην εκτροπή 12 πτήσεων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια AENA.

Επιστήμονες εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει ισχυρότερες τις καταιγίδες στη Μεσόγειο που πλήττουν γενικά την Ισπανία το φθινόπωρο.