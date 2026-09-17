Σφοδρή κριτική στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) άσκησε χθες Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων υπαγορεύθηκε από πολιτικά κίνητρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το συμβούλιο «εχθρικό», ωστόσο απέφυγε να στρέψει τα πυρά του προσωπικά κατά του επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, τον οποίο είχε επιλέξει ο ίδιος για τη θέση νωρίτερα φέτος.

«Ο Κέβιν Γουόρς είναι άνθρωπος ακέραιος, αλλά όση κι αν είναι η ποιότητα της δουλειάς του, είναι αναγκασμένος να αντιμετωπίσει το εχθρικό (διοικητικό) συμβούλιο», υποστήριξε ο αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους. Η Fed «αυξάνει τα επιτόκια για να βλάψει όσο περισσότερο γίνεται τον Τραμπ», συνέχισε, αναφερόμενος στον εαυτό του στο τρίτο πρόσωπο. «Τα αυξάνει για πολιτικούς λόγους», επέμεινε.