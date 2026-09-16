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Σειρά ισχυρών εκρήξεων συγκλόνισε το Κίεβο τα ξημερώματα, μετά την ενεργοποίηση συναγερμού από τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές για ενδεχόμενα ρωσικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε ότι άκουσε περίπου δέκα ισχυρές εκρήξεις, λίγη ώρα αφού η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου κήρυξε «κόκκινο συναγερμό» απαιτώντας ο πληθυσμός να σπεύσει σε καταφύγια εξαιτίας της «απειλής πυραυλικών πληγμάτων».