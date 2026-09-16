Την κατάργηση των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για δίκυκλα, καθώς και για αυτοκίνητα μικρού και μεσαίου κυβισμού, ενέκρινε το βράδυ της Τετάρτης το υπουργικό συμβούλιο της Ιταλίας, υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για αυτοκίνητα με ισχύ που δεν ξεπερνά τα 80 KW και τα οποία, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση, αποτελούν το 70% του συνόλου. Υπολογίζεται ότι πρόκειται για 14,5 εκατομμύρια οχήματα.

«Σήμερα η κυβέρνηση κατήργησε έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούσαν περισσότερο. Το θεωρούμε ένα μόνιμο μέτρο, δεν το υιοθετήσαμε απλά και μόνο ενόψει εκλογών», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια απόφαση που λάβαμε με δυσκολία. Ένα μέτρο το οποίο εγκρίθηκε σε μία περίοδο έκτακτης οικονομικής κατάστασης, αλλά που θεωρούμε ότι πρέπει να λάβει μόνιμο χαρακτήρα», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Μέρος των προέδρων των ιταλικών περιφερειών, όμως, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, υπενθυμίζοντας ότι -έως τώρα- τα χρήματα που καταβάλλουν οι πολίτες με τα τέλη κυκλοφορίας χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των ταμείων των 20 περιφερειών της χώρας.

Ο πρόεδρος της Τοσκάνης, Εουτζένιο Τζάνι, δήλωσε ότι «πρόκειται για πρωτοφανή προεκλογική δημαγωγία».

Ένα μέρος των εσόδων που θα χάσουν οι περιφέρειες μετά την έγκριση του αποψινού μέτρου (γύρω στο 45% του συνόλου) πρόκειται να καλυφθεί με απευθείας χρηματοδότηση από την κυβέρνηση της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ