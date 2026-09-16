Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή μικρού αεροσκάφους σε ορεινή περιοχή της Κολομβίας, καθώς και οι πέντε επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί. Την είδηση επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από την Κοντότο, πόλη στη ζούγκλα, στον νομό Τσοκό, κι είχε προορισμό την πρωτεύουσα Μπογkοτά. Η επαφή χάθηκε μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε την Κυριακή.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν πιλότος και τέσσερα μέλη ιδιωτικής εταιρείας υγείας που παρέχει υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Επιβεβαιώνω στη χώρα τον εντοπισμό του αεροσκάφους Cessna T206, με αριθμό καταχώρισης HK-4985, το οποίο συνετρίβη (…) Δυστυχώς, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιβαίνοντες βρέθηκαν νεκροί», σημείωσε ο πρόεδρος Δε λα Εσπριέγια.

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida. Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia. Paz en sus tumbas. ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

Οι έρευνες για επιζώντες έγιναν σε «τραχιά και δυσπρόσιτη» περιοχή σε υψόμετρο «2.700 μέτρων», ανέφεραν οι αεροδιαστημικές δυνάμεις της Κολομβίας μέσω X.

Continúa la operación de búsqueda de los ocupantes de la aeronave accidentada con matrícula HK-4985, en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura.



Un helicóptero UH-60 Ángel permitió la inserción de un equipo de Recuperación de… pic.twitter.com/fWCVj0aeom — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 16, 2026

«Πρόκειται για τμήμα οροσειράς στο δυτικό τμήμα της χώρας, όπου η κλίση είναι πολύ απότομη», εξήγησε ο ταξίαρχος Λουίς Μιγκέλ Ντίας, αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, επικεφαλής των δυνάμεων οι οποίες διεξήγαγαν έρευνα.

Επιπλέον, «η βλάστηση είναι πυκνή» και «τα δέντρα ψηλά» στον τομέα, κάτι που έκανε τις μετακινήσεις των σωστικών συνεργείων «δύσκολες», πρόσθεσε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

Τα αεροπορικά ατυχήματα ή δυστυχήματα στην Κολομβία γενικά αποδίδονται σε τεχνικά προβλήματα, στο περίπλοκο ανάγλυφο και στο τροπικό κλίμα.