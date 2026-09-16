Την πραγματική έκταση των καταστροφών που άφησαν πίσω τους οι ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή αποτυπώνουν φωτογραφίες που έρχονται για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας.

Το υλικό, το οποίο εξασφάλισε αποκλειστικά το CBS News, καταγράφει σοβαρές ζημιές σε κτίρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οχήματα και αεροσκάφη σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Οι φωτογραφίες παραδόθηκαν στο αμερικανικό δίκτυο από εν ενεργεία στρατιωτικούς, οι οποίοι ζήτησαν να μη δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους, εξαιτίας των αυστηρών περιορισμών που ισχύουν στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις όσον αφορά τις επαφές με μέσα ενημέρωσης.

New photos obtained exclusively by CBS News reveal for the first time the widespread damage and destruction of buildings and vehicles at multiple U.S. positions across the Middle East, as a result of Iranian missile and drone attacks. The images were sent to CBS News by active… pic.twitter.com/MmOX1rQgwN — CBS News (@CBSNews) September 16, 2026

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η μαρτυρία ενός από τους στρατιωτικούς που υπηρετεί στην περιοχή, ο οποίος υποστήριξε ότι η εικόνα που έχει παρουσιαστεί στην αμερικανική κοινή γνώμη δεν αντανακλά το μέγεθος των ζημιών.

«Πρόκειται για σοβαρές ζημιές στις βάσεις μας, για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί η αμερικανική κοινή γνώμη», ανέφερε στο CBS News, προσθέτοντας: «Στεκόμαστε εκεί με κλειστά μάτια και δεχόμαστε γροθιές στο πρόσωπο».

Διαλυμένο αμερικανικό E-3 Sentry στη Σαουδική Αραβία

Ανάμεσα στα πλέον εντυπωσιακά ντοκουμέντα βρίσκεται φωτογραφία από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Στην εικόνα διακρίνεται ένα τετρακινητήριο Boeing E-3 Sentry που έχει υποστεί απευθείας πλήγμα στο πίσω μέρος του. Η ουρά του αεροσκάφους έχει αποκοπεί, ενώ σημαντικό τμήμα της ατράκτου εμφανίζεται απανθρακωμένο.

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος διαθέτει το χαρακτηριστικό περιστρεφόμενο ραντάρ και χρησιμοποιείται για εναέρια επιτήρηση, έγκαιρη προειδοποίηση και συλλογή πληροφοριών.

Οι εικόνες από την ίδια εγκατάσταση καταγράφουν επίσης κτίρια και στρατώνες με εκτεταμένες καταστροφές. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν απομείνει ουσιαστικά μόνο τα εξωτερικά κελύφη των κατασκευών.

NEW: Photos obtained by CBS News reveal widespread damage to buildings and vehicles at multiple U.S. positions across the Middle East following Iranian missile and drone attacks.



“This is major damage to our bases that hasn’t been communicated to the American public,” one… pic.twitter.com/fOBPTXTVdu — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) September 15, 2026

Καμένα οχήματα και κατεστραμμένες εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ

Ανάλογη είναι η εικόνα στο Camp Buehring, στο Κουβέιτ, μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης και μετακίνησης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων, τεθωρακισμένων και αεροσκαφών στην περιοχή.

Οι φωτογραφίες καταγράφουν καμένα οχήματα, κατεστραμμένες προκατασκευασμένες εγκαταστάσεις και σοβαρά χτυπημένα κτίρια.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δίπλα σε ορισμένα από τα κατεστραμμένα κτίσματα παραμένουν όρθιοι οι τσιμεντένιοι προστατευτικοί τοίχοι τύπου T-wall. Οι συγκεκριμένες κατασκευές είχαν χρησιμοποιηθεί επί χρόνια ως βασικό μέσο προστασίας απέναντι σε επιθέσεις με χειροβομβίδες και όλμους, ωστόσο δεν μπορούσαν να προσφέρουν αντίστοιχη κάλυψη απέναντι σε πλήγματα από αέρος.

Σοβαρές ζημιές αποτυπώνονται και σε φωτογραφία από το Camp Arifjan, επίσης στο Κουβέιτ, όπου κτίριο εμφανίζεται χτυπημένο από ιρανική επίθεση.

Έως 3,7 δισ. δολάρια οι απώλειες εξοπλισμού

Οι φωτογραφίες δημοσιοποιούνται την ίδια εβδομάδα κατά την οποία ο γενικός επιθεωρητής του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα νέα έκθεση για τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή, οι απώλειες αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού ενδέχεται να φτάνουν σε αξία τα 3,7 δισ. δολάρια, ενώ μεταξύ των απωλειών περιλαμβάνονται σχεδόν 60 αεροσκάφη.

Στην έκθεση προς το Κογκρέσο αναφέρεται ακόμη ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει καταγράψει ιρανικά πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Ομάν και Ιορδανία.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του δικτύου για σχόλιο σχετικά με το φωτογραφικό υλικό.

«Απλώς παρακολουθούμε τις βάσεις μας να καταστρέφονται»

Ο Αμερικανός στρατιωτικός που μίλησε ανώνυμα στο μέσο επανήλθε με ακόμη σκληρότερη τοποθέτηση, αμφισβητώντας την εικόνα ότι πρόκειται απλώς για μεμονωμένα ιρανικά πλήγματα που κατάφεραν να περάσουν μέσα από την αμερικανική αεράμυνα.

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα πλήγματα που απλώς κατάφεραν να περάσουν», ανέφερε, αναφερόμενος σε χαρακτηρισμό που είχε χρησιμοποιήσει ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μετά τη φονική επίθεση της 1ης Μαρτίου στο λιμάνι Σουαΐμπα του Κουβέιτ, κατά την οποία είχαν σκοτωθεί έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Και κατέληξε με μία ιδιαίτερα βαριά διαπίστωση για την κατάσταση στις αμερικανικές εγκαταστάσεις: «Δεν υπερασπιζόμαστε αυτές τις βάσεις. Απλώς τις παρακολουθούμε να καταστρέφονται».