Επιτόκια στο 1% ή ακόμη χαμηλότερα απαιτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας νέα επίθεση προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), λίγες ώρες μετά την απόφασή της να κινηθεί προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση και να αυξήσει το κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ιδιαίτερα αιχμηρή παρέμβασή του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δικαιούνται πολύ χαμηλότερα επιτόκια λόγω της οικονομικής τους ισχύος, ενώ συνέδεσε το ζήτημα και με τα εμπορικά ελλείμματα της χώρας.

«Τα επιτόκια στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι στο 1% ή χαμηλότερα, επειδή έχουμε μακράν την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα στον κόσμο. Η χώρα μας γνωρίζει έκρηξη νέων επενδύσεων! Εάν σταματούσαμε τις εμπορικές συναλλαγές με κάθε χώρα με την οποία έχουμε έλλειμμα, δηλαδή με τις περισσότερες, θα κερδίζαμε τουλάχιστον 1,5 τρισ. δολάρια τον χρόνο. Η λέξη “έλλειμμα” δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν περίτεχνο τρόπο να πεις “ζημιά”. “Κουβαλάμε” σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ!», ανέφερε ο Τραμπ.

Η Fed έκανε το αντίθετο

Η νέα παρέμβαση του προέδρου έρχεται στον απόηχο της απόφασης της Fed να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4%.

Η κίνηση βρίσκεται στον αντίποδα των επανειλημμένων εκκλήσεων του Τραμπ για δραστική χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, με τον ίδιο πλέον να προσδιορίζει συγκεκριμένα ως επιθυμητό επίπεδο το 1% ή και χαμηλότερα.

«Ατυχής» η απόφαση, λέει ο Λευκός Οίκος

Τη δυσαρέσκειά του για τη νέα κίνηση της Federal Reserve εξέφρασε ο Λευκός Οίκος, χαρακτηρίζοντας «ατυχή» την επιλογή της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

«Η μάλλον ατυχής απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) να αυξήσει σήμερα τα επιτόκια δεν βασίζεται, κατά την άποψη της κυβέρνησης, σε ιδιαίτερα πειστική οικονομική επιχειρηματολογία», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ο Κους Ντεσάι, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η Fed βλέπει τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός

Εξηγώντας την απόφαση, η Fed επισήμανε ότι η αμερικανική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, με τις εγχώριες δαπάνες να εμφανίζονται ανθεκτικές, τις επενδύσεις να παραμένουν ισχυρές και την ανεργία να παρουσιάζει μικρές μεταβολές.

Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, παραμένουν οι πιέσεις στις τιμές. Η κεντρική τράπεζα υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα, εκτιμώντας ότι η αύξηση των επιτοκίων θα συμβάλει στην ταχύτερη επιστροφή του προς τον στόχο του 2%.

Ο Warsh, μιλώντας μετά την ανακοίνωση, υποστήριξε ότι η κίνηση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει εγκαίρως στον στόχο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Fed παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα των τιμών.

Ανοιχτός ο δρόμος για νέα αύξηση

Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κεντρική τράπεζα δείχνουν, μάλιστα, ότι η σημερινή κίνηση ενδέχεται να μην είναι η τελευταία. Οι 16 από τους 18 αξιωματούχους της Fed προβλέπουν τουλάχιστον ακόμη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2026, ενώ μόλις δύο θεωρούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα.

Η διάμεση πρόβλεψη τοποθετεί το επιτόκιο στο 4,1% στο τέλος του έτους, επίπεδο που αντιστοιχεί σε εύρος 4%-4,25%. Τον Ιούνιο, αντίθετα, η αντίστοιχη εκτίμηση βρισκόταν στο 3,8%, γεγονός που αποτυπώνει τη σαφή μετατόπιση της Fed προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι αναθεώρησαν προς τα πάνω την πρόβλεψή τους για τον πληθωρισμό το 2026, στο 3,7% από 3,6% τον Ιούνιο, ενώ πλέον εκτιμούν ότι η επιστροφή στον στόχο του 2% δεν θα επιτευχθεί πριν από το 2029.

Οι αγορές βλέπουν ακριβότερο χρήμα για μεγαλύτερο διάστημα

Μετά τις δηλώσεις Warsh, οι αμερικανικές αγορές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές άρχισαν να προεξοφλούν ότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο S&P 500 υποχωρούσε περίπου 1%, ο Nasdaq κατά 0,7%, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε.

Το μήνυμα που εκπέμπει η Fed είναι ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού παραμένει προτεραιότητα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει υψηλότερο κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και παρά τις πολιτικές πιέσεις από τον Λευκό Οίκο.