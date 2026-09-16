Νέα δικαστική διαμάχη βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από τον Sean «Diddy» Combs, καθώς οι δικηγόροι που τον εκπροσωπούν σε αγωγή δυσφήμησης ύψους 100 εκατ. δολαρίων ζήτησαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης να τους επιτρέψει να αποχωρήσουν από την υπόθεση.

Η δικηγορική εταιρεία Sher Tremonte LLP υποστηρίζει ότι ο Combs έχει αφήσει απλήρωτο σημαντικό ποσό από νομικές αμοιβές και έξοδα για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Παράλληλα, κάνει λόγο για πλήρη κατάρρευση της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τον πελάτη της.

Το αίτημα αφορά την αγωγή που παραμένει σε εξέλιξη εναντίον της Courtney Burgess, της δικηγόρου Ariel Mitchell και της Nexstar Media Inc., στην οποία ανήκει το NewsNation. Η Sher Tremonte LLP εξακολουθεί να εκπροσωπεί τυπικά τον Combs μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο επί του αιτήματός της.

Ο Combs απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί οφειλών

Από την πλευρά του, ο Combs παρουσιάζει διαφορετική εκδοχή για τη ρήξη. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος αποφάσισε να αλλάξει νομική ομάδα, κατηγορώντας την εταιρεία για υπερβολικές χρεώσεις και για εργασίες οι οποίες, όπως ισχυρίζεται, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκρισή του.

«Πήρα την απόφαση να αλλάξω δικηγόρους επειδή δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να με εκμεταλλεύεται με υπερβολικές χρεώσεις και λογαριασμούς που ποτέ δεν εγκρίθηκαν», ανέφερε ο Combs, χαρακτηρίζοντας την αντιπαράθεση καθαρά επιχειρηματική διαφορά.

Ο Michael Tremonte απέρριψε τις αιτιάσεις του Combs περί υπερχρέωσης. Υποστήριξε ότι η εταιρεία τον εκπροσώπησε με ιδιαίτερη επιμέλεια και αποτελεσματικότητα υπό δύσκολες συνθήκες, επιμένοντας ότι τα επίμαχα τιμολόγια παραμένουν απλήρωτα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προς το δικαστήριο, ο Combs φέρεται επίσης να μην ήταν διαθέσιμος για ουσιαστικές και άμεσες συζητήσεις σχετικά με τις νομικές του υποθέσεις για περισσότερους από τέσσερις μήνες. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες η συνέχιση της εκπροσώπησής του έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολη.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί, πάντως, δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Το αίτημα αποχώρησης αφορά αποκλειστικά το κατά πόσο η Sher Tremonte LLP μπορεί να σταματήσει να εκπροσωπεί τον Combs και όχι το εάν πράγματι οφείλει τα ποσά που διεκδικεί η εταιρεία.

Περιορίστηκε η αγωγή τον Σεπτέμβριο

Η αγωγή δυσφήμησης είχε ήδη περιοριστεί έπειτα από δικαστική απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου. Ο ομοσπονδιακός δικαστής John P. Cronan απέρριψε τρεις από τις αξιώσεις σε βάρος της Nexstar, επέτρεψε όμως να συνεχιστεί μία ακόμη. Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα της Ariel Mitchell για απόρριψη της υπόθεσης σε βάρος της.

Η απόφαση δεν εξέτασε εάν οι επίμαχες δηλώσεις για τον Combs ήταν αληθείς ή ψευδείς ούτε έκρινε εάν οι εναγόμενοι ενήργησαν με πραγματικό δόλο ή φέρουν τελικά ευθύνη. Αφορούσε αποκλειστικά το κατά πόσο ορισμένες από τις αξιώσεις πληρούσαν τις νομικές προϋποθέσεις ώστε η υπόθεση να συνεχιστεί.

Ο Combs υποστηρίζει στην αγωγή του ότι οι Burgess, Mitchell και Nexstar ευθύνονται για ψευδείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς που μεταδόθηκαν μέσω του NewsNation.

Τηλεφωνική διάσκεψη στις 17 Σεπτεμβρίου

Οι εμπλεκόμενες πλευρές αναμένεται να συμμετάσχουν σε τηλεφωνική διάσκεψη στις 17 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Μεταξύ των θεμάτων που ενδέχεται να συζητηθούν περιλαμβάνονται η διαμεσολάβηση ή η πραγματοποίηση διάσκεψης με στόχο πιθανό συμβιβασμό.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο εγκρίνει την αποχώρηση της Sher Tremonte LLP, θα πρέπει να αναλάβει άλλος δικηγόρος την εκπροσώπηση του Combs στη συγκεκριμένη υπόθεση, εκτός εάν κάποιος από τους νομικούς που ήδη συνεργάζονται μαζί του αναλάβει επισήμως τον φάκελο.

Η ενδεχόμενη αλλαγή δικηγόρων δεν επηρεάζει από μόνη της τις αξιώσεις της αγωγής που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η απόφαση του δικαστή για το αίτημα αποχώρησης της νομικής εταιρείας, καθώς και όσα θα προκύψουν από την προγραμματισμένη τηλεφωνική διάσκεψη.