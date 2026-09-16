Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με τις συγκρούσεις στην Υεμένη να εντείνονται και τις επιπτώσεις να φτάνουν μέχρι την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Στη βόρεια Υεμένη σημειώθηκαν σφοδρές μάχες ανάμεσα στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι διατηρούν στενές σχέσεις με το Ιράν.

Οι συγκρούσεις επικεντρώθηκαν στην επαρχία Αλ Τζαούφ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία. Πλάνα που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνουν στρατιωτικές μονάδες να κινούνται με τεθωρακισμένα στην έρημο, ενώ πυροβολικό του κυβερνητικού στρατού πλήττει θέσεις των Χούθι.

Σύμφωνα με πηγές των κυβερνητικών δυνάμεων που μίλησαν στο AFP, ο στρατός κατάφερε να καταλάβει ορισμένα σημεία στο στρατόπεδο Αλ Λαμπανάτ, μια στρατηγικής σημασίας θέση σε λόφο, ωστόσο η πλήρης επικράτηση παραμένει δύσκολη, καθώς οι Χούθι ελέγχουν τα γύρω υψώματα.

Οι επιθέσεις των Χούθι και η πίεση στη Σαουδική Αραβία

Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Το Ριάντ ανακοίνωσε ότι έκλεισε προσωρινά τον αγωγό East-West, μετά από επίθεση σε τμήμα του δικτύου, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες οδούς μεταφοράς πετρελαίου της χώρας προς τις διεθνείς αγορές.

Ο αγωγός μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τις ανατολικές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας προς τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ.

Η διακοπή λειτουργίας του προκαλεί ανησυχία, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Φόβοι για νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου

Η κατάσταση στην περιοχή δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, καθώς εκτός από τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας, προβλήματα καταγράφονται και στη ναυσιπλοΐα γύρω από στρατηγικές θαλάσσιες οδούς.

Η κίνηση πλοίων στα Στενά του Ορμούζ έχει μειωθεί σημαντικά σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ η παρουσία των Χούθι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων.

Η εταιρεία ανάλυσης Kpler εκτιμά ότι σε περίπτωση που ο αγωγός παραμείνει εκτός λειτουργίας για έναν μήνα, η παγκόσμια αγορά θα μπορούσε να στερηθεί περίπου 120 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Παράλληλα, η Goldman Sachs προειδοποίησε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κινηθούν ακόμη υψηλότερα, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές και στις θαλάσσιες μεταφορές.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει στρατηγικά αποθέματα και εμπειρία στην αντιμετώπιση επιθέσεων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων, ωστόσο οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η διάρκεια της διακοπής στον αγωγό και η εξέλιξη των συγκρούσεων στην Υεμένη θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις στις αγορές.