Σε μια κίνηση που δείχνει την προσπάθεια αποφυγής νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, Αμερικανοί διπλωμάτες συναντήθηκαν με εκπροσώπους των Χούθι στο Ομάν, την ώρα που η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέτωπα της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην αμερικανική πρεσβεία στο Μουσκάτ, με τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησης του Ομάν, σύμφωνα με πηγή του Axios που γνωρίζει τις επαφές. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Χούθι, αλλά και η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα στρατηγικής σημασίας Στενά Μπαμπ αλ Μαντέμπ.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς οι Χούθι αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες αστάθειας στην περιοχή, με τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα να έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία και να έχουν επηρεάσει έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς θαλάσσιους δρόμους του πλανήτη.

Το Ομάν διατηρεί εδώ και χρόνια ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με διαφορετικές πλευρές στις περιφερειακές κρίσεις και έχει αναλάβει επανειλημμένα ρόλο μεσολαβητή σε δύσκολες διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Axios, στη συνάντηση δεν συμμετείχε ο Αμερικανός πρέσβης, ενώ οι συνομιλίες έγιναν σε επίπεδο διπλωματών. Παράλληλα, Αμερικανοί αξιωματούχοι συνέχισαν τις επαφές με την ηγεσία του Ομάν με στόχο τη στήριξη των προσπαθειών αποκλιμάκωσης.

Οι επαφές Ουάσινγκτον – Χούθι πραγματοποιούνται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς η κατάσταση στην Υεμένη και οι εξελίξεις γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα συνδέονται άμεσα με τις ευρύτερες συγκρούσεις και ανταγωνισμούς στη Μέση Ανατολή.

Παρότι η συνάντηση δεν σημαίνει αλλαγή στάσης από καμία πλευρά, αποτελεί έναν σπάνιο δίαυλο απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Χούθι, με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος μιας νέας έκρηξης στην περιοχή.