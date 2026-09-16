Μια ακόμη τραγωδία προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 12 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης, οι ομάδες έρευνας ανέσυραν από τα συντρίμμια τις σορούς των ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στο κτίριο, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση.

Η πολυκατοικία είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινά πλήγματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, οι ζημιές αυτές προκάλεσαν την αποσταθεροποίηση του κτιρίου και τελικά την κατάρρευσή του.

Το κτίριο κατέρρευσε μέσα στη νύχτα, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι είχαν βρει προσωρινό καταφύγιο σε αυτό και κοιμούνταν. Οι διασώστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν με περιορισμένα μέσα, χρησιμοποιώντας ακόμη και τα χέρια τους για να απομακρύνουν πέτρες, κομμάτια τσιμέντου και μεταλλικά στοιχεία.

Η Πολιτική Προστασία στη Γάζα ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται λόγω έλλειψης βαρέος εξοπλισμού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εισαγωγή μηχανημάτων στον θύλακα.

«Δεν υπάρχει πλέον ούτε καταφύγιο ούτε σπίτι», δήλωσε κάτοικος της περιοχής που συμμετείχε στις προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων και αντικειμένων μέσα στα χαλάσματα.

Η Χαμάς επέρριψε ευθύνες στο Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα για την καταστροφή, υποστηρίζοντας ότι πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να επιστρέφουν σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, λόγω της έλλειψης ασφαλών χώρων και καταλυμάτων.

Στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, όπου μεταφέρθηκαν θύματα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου περιέγραψαν σκηνές οδύνης, με συγγενείς να αποχαιρετούν νεκρά παιδιά και μέλη των οικογενειών τους.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι παρείχε εξοπλισμό για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο κίνδυνος νέων καταρρεύσεων αυξάνεται, καθώς πολλά κτίρια στη Γάζα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τον πόλεμο.

Η σύγκρουση που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας, με χιλιάδες κτίρια να έχουν καταστραφεί ή υποστεί μεγάλες ζημιές.