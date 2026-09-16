Μια 32χρονη γυναίκα από τη Φλόριντα φέρεται να αποπλανούσε εύπορους άνδρες που γνώριζε σε νυχτερινές εξόδους, τους έπειθε να πάνε μαζί στο σπίτι ή σε ξενοδοχείο και στη συνέχεια τους νάρκωνε, αρπάζοντας τα πανάκριβα ρολόγια τους προτού εκείνοι συνέλθουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Η Lynda Mae Crouse συνελήφθη την Παρασκευή για την κλοπή ενός Rolex αξίας σχεδόν 100.000 δολαρίων, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς παρόμοιων περιστατικών.

Η τελευταία καταγγελία αφορά έναν άνδρα που γνώρισε την Crouse στο Carousel Club στο Hallandale Beach γύρω στα μεσάνυχτα της 12ης Απριλίου. Οι δύο τους αντάλλαξαν στοιχεία επικοινωνίας πριν φύγουν από το κλαμπ και αργότερα ο άνδρας έστειλε Uber στο σπίτι της για να τη μεταφέρει στη δική του κατοικία, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Εκεί άρχισαν να πίνουν μαζί. Όταν ο άνδρας απομακρύνθηκε για λίγο προκειμένου να αλλάξει ρούχα, άρχισε ξαφνικά να αισθάνεται «περίεργα» και «εξαιρετικά κουρασμένος», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία.

Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του. Το τελευταίο πράγμα που θυμόταν πριν λιποθυμήσει ήταν ένας ήχος σαν χειροκρότημα από το σαλόνι, ενώ η Crouse φέρεται να του είπε ότι θα έφευγε.

Woman drugged man she met at casino to steal Rolex worth nearly $100K from his home: Cops https://t.co/aBk3pBg4oQ — Law & Crime (@lawcrimenews) September 15, 2026

Το Rolex είχε κάνει «φτερά»

Όταν ξύπνησε, αρκετές ώρες αργότερα, ο άνδρας έσπευσε να ελέγξει το ρολόι του, καθώς είχε υποψιαστεί ότι ο παράξενος ήχος που είχε ακούσει μπορεί να προερχόταν από το άνοιγμα της θήκης του Rolex.

Οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Το Rolex Presidential των 40 χιλιοστών, διακοσμημένο με διαμάντια και αξίας περίπου 98.400 δολαρίων, είχε εξαφανιστεί.

Ο άνδρας αναγνώρισε αργότερα την Crouse μέσα από φωτογραφίες που του έδειξαν οι Αρχές.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν φαίνεται να είναι η μοναδική στην οποία η 32χρονη κατηγορείται ότι ακολούθησε παρόμοια τακτική.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, υπάρχουν τέσσερις ακόμη ανοιχτές υποθέσεις στην κομητεία Ντέιντ, στις οποίες οι καταγγέλλοντες περιγράφουν μια παρόμοια εμπειρία: γνώρισαν την Crouse, την κάλεσαν στο σπίτι τους και στη συνέχεια ξύπνησαν σε κατάσταση σύγχυσης, διαπιστώνοντας ότι τα ακριβά κοσμήματα που φορούσαν στον καρπό τους είχαν εξαφανιστεί.

Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, οι τοξικολογικές εξετάσεις ενός θύματος έδειξαν ότι είχε λάβει ζολπιδέμη, ένα υπνωτικό φάρμακο που μπορεί να προκαλέσει γρήγορη καταστολή, σύγχυση και προβλήματα μνήμης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με αλκοόλ.

Η Crouse κατηγορήθηκε για διακεκριμένη κλοπή και η εγγύησή της ορίστηκε στα 2.000 δολάρια, ποσό το οποίο κατέβαλε, σύμφωνα με τα αρχεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για δικηγόρο που την εκπροσωπεί, ενώ η ίδια δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για να σχολιάσει τις κατηγορίες.