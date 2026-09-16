Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται μια 39χρονη δημιουργός περιεχομένου από το Κονέκτικατ, η οποία φέρεται να κέρδισε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια μέσω του OnlyFans, αλλά δεν κατέβαλε φόρους για τα εισοδήματά της επί τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Seathra Zmeena Orr, από το Στάμφορντ, δήλωσε ένοχη την Τρίτη για φοροδιαφυγή, αδίκημα που επισύρει ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης. Σύμφωνα με την Εισαγγελία των ΗΠΑ για την Περιφέρεια του Κονέκτικατ, η Orr απέκρυπτε σκόπιμα σημαντικό μέρος των εισοδημάτων της από τις φορολογικές Αρχές μεταξύ 2019 και 2022. Η 39χρονη είχε δημιουργήσει σημαντικά έσοδα δημοσιεύοντας προκλητικές φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο για ενήλικες στην πλατφόρμα. Οι Αρχές αναφέρουν ότι σε μία μόνο χρονιά τα κέρδη της ξεπέρασαν τα 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια ώρα, όμως, φέρεται να ξόδευε μεγάλα ποσά για έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

Πολυτελή αυτοκίνητα και κοσμήματα

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Orr πραγματοποίησε τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε προσωπικές δαπάνες, μεταξύ άλλων για ενοίκια και αγορές πολυτελών οχημάτων.

Παράλληλα, φέρεται να δαπάνησε περίπου 110.000 δολάρια για κοσμήματα. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι, ενώ ξόδευε σημαντικά ποσά από τα έσοδά της, είχε οργανώσει ένα πολύπλοκο σύστημα προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των φόρων που αναλογούσαν στα κέρδη της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χρησιμοποίησε πολλαπλές πλασματικές επωνυμίες επιχειρήσεων και άνοιξε αρκετούς επαγγελματικούς και προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Στη συνέχεια μετέφερε χρήματα μεταξύ των λογαριασμών, χωρίς οι συναλλαγές αυτές να συνδέονται με πραγματικούς επιχειρηματικούς λόγους, με στόχο να αποφύγει τον εντοπισμό των εισοδημάτων της από την αμερικανική φορολογική υπηρεσία IRS.

Prosecutors said the woman owes the IRS more than $1.1 million. https://t.co/RNn5n4wSVL — Stamford Advocate (@StamAdvocate) September 15, 2026

Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν τελικά το σχέδιο και πλέον η Orr φέρεται να οφείλει στην αμερικανική κυβέρνηση περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους.

Η 39χρονη έχει συμφωνήσει να καταβάλει τουλάχιστον 476.970 δολάρια, ωστόσο το τελικό ποσό που θα κληθεί να επιστρέψει δεν έχει ακόμη καθοριστεί με δικαστική απόφαση.

«Κανείς δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να πληρώνει φόρους»

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ David X. Sullivan τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για όσους αποκτούν εισοδήματα μέσω διαδικτύου. «Αυτή η δίωξη θα πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση ότι, ανεξάρτητα από το πώς ή πού κερδίζετε τα χρήματά σας, δεν απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να πληρώνετε φόρους», δήλωσε.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια σκόπιμης απόκρυψης εισοδημάτων και αποφυγής καταβολής φόρων θα οδηγήσει σε σοβαρές ποινικές συνέπειες», πρόσθεσε.

Η Orr αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση 100.000 δολαρίων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την επιβολή της ποινής της. Η δημιουργός περιεχομένου δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.