Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Βόρεια Μακεδονία η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης για τους πρώην διοικητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), με τα μεγαλύτερα αλβανικά πολιτικά κόμματα της χώρας να εκφράζουν τη διαφωνία τους με την ετυμηγορία.

Ο αρχηγός του αντιπολιτευόμενου αλβανικού κόμματος DUI, Αλί Αχμέτι, χαρακτήρισε την απόφαση «άδικη και βαθιά απογοητευτική», καλώντας παράλληλα σε ψυχραιμία και ενότητα.

«Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που στοχεύει στη δημιουργία εντάσεων ή διχασμών, ούτε να επιτρέψουμε να αμαυρωθεί η φήμη του απελευθερωτικού αγώνα του λαού του Κοσόβου», ανέφερε σε δήλωσή του.

Αντίδραση υπήρξε και από το συγκυβερνών αλβανικό κόμμα VLEN (Αξίζει), το οποίο χαρακτήρισε «αυστηρές και απαράδεκτες» τις ποινές που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα υποστήριξε ότι η απόφαση «δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα του UCK» και ανέφερε ότι ο αγώνας του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου ήταν, κατά την άποψή του, ένας αγώνας για την ελευθερία που πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες καταστολής και εγκλημάτων από το καθεστώς του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς.

Οι Αλβανοί αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας, γεγονός που καθιστά το ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Το Ειδικό Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο εξετάζει υποθέσεις για εγκλήματα που συνδέονται με τον UCK την περίοδο 1998-1999, έκρινε ένοχους για εγκλήματα πολέμου τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι και τρεις ακόμη πρώην διοικητές της οργάνωσης.

Ο Χασίμ Θάτσι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών, όπως και ο Γιάκουμπ Κρασνίτσι. Ο Κάντρι Βέσελι καταδικάστηκε σε 18 χρόνια φυλάκισης, ενώ ο Ρετζέπ Σελίμι σε 13 χρόνια.

Η απόφαση της Χάγης αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί πολιτικές συζητήσεις τόσο στο Κόσοβο όσο και στη Βόρεια Μακεδονία, όπου το ζήτημα του UCK παραμένει συνδεδεμένο με την πρόσφατη ιστορία και τις εθνοτικές ισορροπίες στην περιοχή.