Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στο ουκρανικό λιμάνι Τσερνομόρσκ.

Την είδηση επιβεβαίωσε επίσημα το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με σχετική ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Μόσχας, το συγκεκριμένο πλοίο χρησιμοποιούνταν ενεργά για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού και πολεμοφοδίων με τελικό παραλήπτη τον ουκρανικό στρατό.



Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα έκρυθμη μετά το νέο συμβάν.

Το πρακτορείο Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τον ισχυρισμό του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.