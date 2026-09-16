Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κάλεσε τους Ρώσους πολίτες να συμμετάσχουν στις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, τις οποίες παρουσίασε ως ένδειξη της υποστήριξης προς την πολιτική της χώρας του και την πολεμική προσπάθεια στην Ουκρανία.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του προς τον ρωσικό λαό, ο πρόεδρος της Ρωσίας χαρακτήρισε την εκλογική διαδικασία «βαρόμετρο» της εθνικής ενότητας, συνδέοντας την ψήφο των πολιτών με τη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις στο μέτωπο και στις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχεται η χώρα από το εξωτερικό.

Οι τριήμερες εκλογές για την Κρατική Δούμα, την κάτω βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου με 450 έδρες, ξεκινούν την Παρασκευή. Πρόκειται για την πρώτη κοινοβουλευτική αναμέτρηση μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των διεθνών κυρώσεων, ενώ μέρος της κοινωνίας εκφράζει ανησυχίες για τις επιπτώσεις του πολέμου στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, αρκετοί υποψήφιοι που έχουν ταχθεί κατά του πολέμου έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στις εκλογές.

Το κυβερνών κόμμα «Ενιαία Ρωσία», το οποίο στηρίζει τον Πούτιν, αναμένεται να διατηρήσει την ισχυρή του παρουσία στην Κρατική Δούμα, έναν θεσμό που επί χρόνια έχει εγκρίνει τις βασικές πρωτοβουλίες του Κρεμλίνου.

«Η επιλογή σας και η βούλησή σας θα δείξουν για μια ακόμη φορά ότι εκατομμύρια άνθρωποι στέκονται πίσω από τους στρατιώτες μας», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή στις εκλογές θα αποδείξει την αποφασιστικότητα του ρωσικού λαού.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι η ψήφος θα αποτελέσει απάντηση σε όσους, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκουν να αποδυναμώσουν τη Ρωσία και να περιορίσουν την κυριαρχία της.

Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένο έλεγχο των αρχών, ενώ η Μόσχα επιδιώκει να παρουσιάσει την εκλογική συμμετοχή ως μήνυμα στήριξης προς την κρατική πολιτική και τις επιλογές της ηγεσίας της.