Τραγικό τέλος βρήκαν τρία άτομα στην Ελβετία, μετά τη συντριβή μικρού ιδιωτικού αεροσκάφους στην ορεινή περιοχή Φλούχαλπ, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.



Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όπως ανακοίνωσε επίσημα η τοπική αστυνομία, κανένας από τους τρεις επιβαίνοντες δεν κατάφερε να επιζήσει από τη σφοδρή πρόσκρουση. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα (τοπική ώρα), «για λόγους που δεν έχουν εξακριβωθεί μέχρι στιγμής», το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cirrus SR22T «προσέκρουσε σε βουνοπλαγιά» κοντά στην κοινότητα Λόικερμπαντ, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομική διεύθυνση του καντονιού Βαλαί.

Am Dienstagnachmittag ist ein einmotoriges Flugzeug im Gebiet der Fluhalp abgestürzt. Ob es Todesopfer gibt, ist noch unklar. 👉 Mehr dazu: https://t.co/DGcCq5gpf9 pic.twitter.com/0kVuNzYcCK — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) September 16, 2026

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Λουγκάνο και ύστερα από μια σύντομη στάση στη Σιόν, συνέχισε την πτήση του με προορισμό το αεροδρόμιο του Μπουχς στο καντόνι Νίντβαλντεν.



Ελικόπτερα με διασώστες έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος, όπου εντόπισαν νεκρούς τους τρεις επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του Cirrus SR22T.