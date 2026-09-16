Οριακή διαφορά καταγράφεται στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας, με την κεντροαριστερή αντιπολίτευση να προηγείται του κυβερνητικού συντηρητικού συνασπισμού μετά την καταμέτρηση σχεδόν του συνόλου των ψήφων.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Σουηδίας (SVT), με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, μόλις 29.169 ψήφοι χωρίζουν τα δύο πολιτικά μπλοκ.

Η συμμαχία υπό την ηγεσία της αρχηγού των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, συγκεντρώνει 175 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών, αριθμός που της δίνει οριακή πλειοψηφία και ανοίγει τον δρόμο για αλλαγή κυβέρνησης.

Μία έδρα η διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών

Ο συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχε και το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, εξασφαλίζει 174 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Η SVT μετέδωσε ότι, με βάση τη διαφορά που έχει διαμορφωθεί, η πιθανότητα να αλλάξει η εικόνα κατά την τελική καταμέτρηση είναι εξαιρετικά μικρή.

«Η πιθανότητα ανατροπής σε αυτό το στάδιο (της καταμέτρησης) είναι τόσο χαμηλή που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως η αντιπολίτευση θα εξασφαλίσει τις περισσότερες έδρες», ανέφερε η σουηδική δημόσια τηλεόραση.

Αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα

Η σουηδική εκλογική αρχή συνεχίζει πλέον την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση, τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.

Τα επίσημα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης.