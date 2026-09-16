Συναγερμό σήμαναν στη Γρανάδα οι αναφορές ότι έμποροι ναρκωτικών πληρώνουν άστεγους και τοξικομανείς για να παίξουν ξύλο.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν κόσμο να παρακολουθεί βίαιους αγώνες πάλης στον δρόμο, οι οποίοι φαίνεται να διοργανώθηκαν από το οργανωμένο έγκλημα.

Η ιστοσελίδα ideal.es έγραψε ότι οι έμποροι δίνουν 20 ευρώ για τη συμμετοχή στους αγώνες, με τον νικητή να πληρώνεται επιπλέον 20 ευρώ και τον ηττημένο να παίρνει 10 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταμοιβή είναι ναρκωτικά.

Ο πιο πρόσφατος αγώνας έγινε το Σάββατο και, σύμφωνα με την ισπανική ιστοσελίδα, ένας από τους συμμετέχοντες οδηγήθηκε στη ΜΕΘ σε σοβαρή κατάσταση και δύο ημέρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλάβει τις έρευνες και οι αστυνομικοί εξετάζουν αν οι αγώνες αποτελούν μεμονωμένο φαινόμενο ή αν διεξάγονται τακτικά, πόσο μάλλον σε καθημερινή βάση.