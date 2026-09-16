Η αστυνομία του Σάφοκ ανακοίνωσε ότι η σορός ενός παιδιού ανασύρθηκε από λίμνη κοντά στο σημείο όπου είχε χαθεί ο Noah Woods.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης, Tom Pearse, δήλωσε πως η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως ανεξήγητη αλλά χωρίς να υπάρχει κάτι το ύποπτο, ενώ τόνισε ότι η επίσημη ταυτοποίηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Noah είχε εξαφανιστεί περίπου στις 15:00 την Τρίτη από παιδική χαρά στο Brantham. Η οικογένειά του έχει ήδη ενημερωθεί, την ώρα που η τοπική κοινωνία είχε κινητοποιηθεί μαζικά για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετείχαν τουλάχιστον 1.300 πολίτες, ανάμεσά τους εθελοντές που έφτασαν από περιοχές όπως το Μπέρμιγχαμ και το Χάμσαϊρ. Η αστυνομία ευχαρίστησε δημόσια όσους βοήθησαν, λέγοντας πως υπήρξε συγκλονιστική ανταπόκριση από τον κόσμο.