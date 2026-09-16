Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει ένα ασυνήθιστο ψάρι, καθώς έχει κόκκινα χείλη και κινείται με τρόπο που μοιάζει σαν να «περπατάει» στον βυθό.

Το ψάρι ονομάζεται red-lipped batfish (Ogcocephalus darwini) και είναι γνωστό στα ελληνικά ως κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο. Δεν πρόκειται για νέο είδος, ωστόσο προκάλεσε ξανά αίσθηση λόγω της ασυνήθιστης εμφάνισής του, καθώς μοιάζει βγαλμένο από ταινία ή σαν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Το κοκκινόχειλο νυχτεριδόψαρο συναντάται στα νερά γύρω από τα νησιά Γκαλαπάγκος και μπορεί να εντοπιστεί σε βάθη έως και 120 μέτρα.

Όσον αφορά την ανατομία του, τα θωρακικά και κοιλιακά πτερύγιά του λειτουργούν με τρόπο που του επιτρέπει να στηρίζεται και να μετακινείται στον πυθμένα.

Επίσης, η δομή στο κεφάλι του είναι γνωστή ως «illicium» και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι χρησιμοποιείται για να προσελκύει τα θηράματά του, καθώς τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια και μικρά καρκινοειδή, όπως γαρίδες και μαλάκια.