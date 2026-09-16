Σε νέα στρατιωτική αναδιάταξη δυνάμεων στην περιοχή του Αιγαίου προχώρησε η Τουρκία, με τη μεταφορά της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από την ανατολική επαρχία Τούντζελι στα Σώκια, στο Αϊδίνι, σε μικρή απόσταση από τις ελληνικές ακτές και απέναντι από τη Σάμο.

Η μετακίνηση της επίλεκτης μονάδας, η οποία αριθμεί περισσότερους από 2.000 στρατιώτες, έγινε στο πλαίσιο των ετήσιων αλλαγών τοποθέτησης και διοικήσεων στις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Η ανάπτυξη της ταξιαρχίας στην περιοχή του Αιγαίου έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζοντα καθημερινά οι τουρκικές προκλήσεις με παραβιάσεις εναερίου χώρου και πολεμική ρητορική σε όλα τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών στο επίκεντρο

Η 51η Ταξιαρχία Καταδρομών θεωρείται μία από τις επίλεκτες μονάδες του τουρκικού στρατού. Η μεταφορά της στο Σοκέ ενισχύει την παρουσία της Τουρκίας στα δυτικά παράλια, όπου ήδη βρίσκονται σημαντικές στρατιωτικές μονάδες, όπως η 1η Ταξιαρχία Πεζοναυτών στη Φώκαια της Σμύρνης.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η ανάπτυξη της μονάδας παρακολουθείται στενά στην Ελλάδα, ενώ αναφέρουν εκτιμήσεις ειδικών για πιθανές επιπτώσεις στις στρατιωτικές ισορροπίες στην περιοχή.

Νέος διοικητής ο Γιασάρ Καραογλού

Τη διοίκηση της ταξιαρχίας ανέλαβε ο ταξίαρχος Γιασάρ Καραογλού, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως διοικητής μονάδας ασφαλείας του Ανίτκαμπιρ, του μαυσωλείου του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στην Άγκυρα.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση εντάσσεται στη γενικότερη αναδιοργάνωση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ έρχεται παράλληλα με τις πρόσφατες αντιδράσεις της Άγκυρας για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.