Νεκρός βρέθηκε σε ηλικία 44 ετών ο Nicholas Brandram, εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του «Putney Pusher».

Ο Brandram βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Chiswick, στο δυτικό Λονδίνο, το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και διασώστες, ωστόσο ο 44χρονος διαπιστώθηκε νεκρός. Η Metropolitan Police ανακοίνωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως «απροσδόκητος», χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για ύποπτες συνθήκες. Η υπόθεση της αιτίας θανάτου παραπέμπεται στον αρμόδιο ιατροδικαστή.

Το όνομα του Brandram είχε βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας μόλις λίγους μήνες νωρίτερα. Στις 15 Ιουνίου 2026 συνελήφθη με την υποψία της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης για ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί στο Putney Bridge στις 5 Μαΐου 2017. Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα.

Ωστόσο, ο Brandram δεν είχε καταδικαστεί και δεν είχε αποδειχθεί δικαστικά ότι ήταν ο άνδρας που έγινε γνωστός ως «Putney Pusher».

Η επίθεση που έγινε viral

Η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί της 5ης Μαΐου 2017 στο Putney Bridge, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.

Μια 33χρονη γυναίκα περπατούσε στη γέφυρα όταν ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ την πλησίασε από πίσω. Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον άνδρα να κινείται προς το μέρος της και, χωρίς να φαίνεται να έχει προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, να τη σπρώχνει απότομα προς τον δρόμο.

Millionaire banker Putney Pusher suspect, 44, found dead at home in west London https://t.co/2cGzktg73Y — The Standard (@theLDNstandard) September 16, 2026

Η γυναίκα βρέθηκε στην πορεία ενός διερχόμενου διώροφου λεωφορείου. Ο οδηγός αντέδρασε την τελευταία στιγμή, πραγματοποιώντας ελιγμό και αποφεύγοντας να την παρασύρει. Η γυναίκα επέζησε με ελαφρά τραύματα.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας δημοσιοποιήθηκε από τις βρετανικές αρχές και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε viral. Η εικόνα του άνδρα που τρέχει στη γέφυρα, πλησιάζει την ανυποψίαστη γυναίκα και την πετάει στον δρόμο προκάλεσε σοκ.

Banker arrested in Putney Pusher case nine years after the incident pic.twitter.com/B2KxGMCiud — The Sun (@TheSun) June 15, 2026

Ο άγνωστος δράστης απέκτησε έτσι το προσωνύμιο «Putney Pusher».

Εννέα χρόνια χωρίς απάντηση

Παρά το γεγονός ότι υπήρχε βίντεο από την επίθεση, η αστυνομία δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τον άνδρα.

Οι ερευνητές εξέτασαν περισσότερους από 50 άνδρες και προχώρησαν σε συλλήψεις, χωρίς όμως να απαγγελθούν κατηγορίες. Η έρευνα έκλεισε το 2018, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είχαν εξαντλήσει τις διαθέσιμες γραμμές έρευνας.

Η υπόθεση παρέμεινε για χρόνια ένα από τα πιο χαρακτηριστικά άλυτα εγκλήματα του Λονδίνου, παρά την ύπαρξη καθαρού υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Το 2024, μάλιστα, η υπόθεση επανήλθε στη δημοσιότητα μέσα από το θεατρικό έργο Once Upon a Bridge, το οποίο βασίστηκε στην ιστορία της επίθεσης και επιχείρησε να αναδείξει τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα και τα κίνητρα του δράστη.

Η ανατροπή του 2026

Στις 15 Ιουνίου 2026, σχεδόν εννέα χρόνια μετά την επίθεση, η Metropolitan Police ανακοίνωσε ότι ένας 44χρονος άνδρας είχε συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο νέων ερευνών και αφορούσε την υποψία της απόπειρας πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης. Βρετανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν στη συνέχεια ότι ο άνδρας ήταν ο Nicholas Brandram, τραπεζικό στέλεχος με δεσμούς με τη βρετανική αριστοκρατία και εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας.

Ο Brandram είχε υπηρετήσει προηγουμένως στον βρετανικό στρατό και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μεταξύ άλλων στην HSBC Private Bank.

Η σύλληψή του αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση, όμως δεν ισοδυναμούσε με απόδειξη ενοχής. Η έρευνα παρέμενε σε εξέλιξη και ο Brandram αφέθηκε τελικά ελεύθερος υπό έρευνα.

Ποιος ήταν ο «Putney Pusher»;

Αυτό είναι το ερώτημα που απασχόλησε τις βρετανικές αρχές από το 2017.

Το βίντεο έδειχνε έναν άνδρα με χαρακτηριστικά που επέτρεψαν στους αστυνομικούς να περιγράψουν την εμφάνισή του, αλλά η ταυτότητά του παρέμεινε άγνωστη για χρόνια. Η έρευνα εξετάστηκε επανειλημμένα και συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και το κοινό.

Η σύλληψη του Brandram το 2026 δημιούργησε την προσδοκία ότι, σχεδόν μία δεκαετία μετά, η υπόθεση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε απάντηση.

Ο θάνατός του, ωστόσο, ήρθε πριν υπάρξει δικαστική εξέλιξη που να αποδεικνύει αν πράγματι ήταν ο άνθρωπος που κατέγραψαν οι κάμερες στο Putney Bridge.

Έτσι, η υπόθεση του «Putney Pusher» παραμένει συνδεδεμένη με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο εγκληματικής ενέργειας στη Βρετανία, αλλά και με ένα κρίσιμο αναπάντητο ερώτημα: ποιος ήταν τελικά ο άνδρας που, ένα πρωινό του Μαΐου του 2017, έσπρωξε μια άγνωστη γυναίκα μπροστά σε ένα λεωφορείο;