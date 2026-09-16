Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Γαλλίας ανακοίνωσε τους πέντε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στην εσωκομματική διαδικασία για την ανάδειξη του προσώπου που θα εκπροσωπήσει το κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Το εθνικό γραφείο του κόμματος ενέκρινε τις υποψηφιότητες του νυν γραμματέα των Σοσιαλιστών Ολιβιέ Φορ, της πρώην υποψήφιας για την προεδρία Σεγκολέν Ρουαγιάλ, του Ζερόμ Γκουέτζ, του Εμανουέλ Μορέλ και του Ραφαέλ Γκλικξμάν.

Ο Γκλικξμάν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εμφανίζεται ως ένας από τους υποψηφίους με τη μεγαλύτερη απήχηση στην εσωκομματική αναμέτρηση.

Οι ημερομηνίες της διαδικασίας

Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή και των πέντε υποψηφίων.

Ο δεύτερος γύρος έχει προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Οκτωβρίου και σε αυτόν θα συμμετάσχουν οι δύο υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο.

Στο πλαίσιο της προεκλογικής διαδικασίας, οι πέντε υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε τρία τηλεοπτικά ντιμπέιτ:

στις 23 Σεπτεμβρίου στον τηλεοπτικό σταθμό LCI

την 1η Οκτωβρίου στο France 2

στις 4 Οκτωβρίου στο BFM-TV

Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν τα μέλη του κόμματος που είναι οικονομικά τακτοποιημένα, αλλά και πολίτες που θα αποδεχθούν την καταβολή συμμετοχής ύψους 15 ευρώ.

Τα κριτήρια για την υποψηφιότητα

Σύμφωνα με το καταστατικό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, για να εγκριθεί μια υποψηφιότητα απαιτείται η στήριξη είτε 15 μελών του εθνικού συμβουλίου, είτε 10 μελών του κοινοβουλίου, είτε 50 περιφερειακών ή νομαρχιακών συμβούλων από οκτώ νομούς και τρεις περιφέρειες της χώρας, είτε 50 δημάρχων από τρεις περιφέρειες.

Παράλληλα, το εθνικό γραφείο του κόμματος ανακοίνωσε ότι δεν εγκρίθηκε η υποψηφιότητα του βουλευτή Φιλίπ Μπρουν.

Όπως αναφέρθηκε, στον βουλευτή αποδίδονται ενέργειες «που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ποινικά αδικήματα». Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του.