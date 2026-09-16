Λήξη στο διπλωματικό θρίλερ που διαρκούσε τις τελευταίες έξι εβδομάδες ανάμεσα στο Παρίσι και την Ουάσινγκτον έδωσε η αμερικανική διοίκηση. Μετά από ένα μακρύ διάστημα έντονων διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών πιέσεων, η κυβέρνηση των ΗΠΑ άναψε τελικά το «πράσινο φως» για τον διορισμό του νέου πρέσβη της Γαλλίας.

Η εξέλιξη αυτή εξομαλύνει τις σχέσεις των δύο πλευρών, βάζοντας τέλος στην περίοδο αβεβαιότητας που είχε προκληθεί στις διμερείς επαφές.

Πρόκειται για τον Ορελιέν Λεσεβαλιέ, την άφιξη του οποίου στην αμερικανική πρωτεύουσα εμπόδιζε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας από τη γαλλική διπλωματία να δηλώσει πως «μετανιώνει» για ένα μήνυμά που η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη δημοσίευσε στο X στις 25 Ιουλίου.



Στο μήνυμα αυτό,που αναρτήθηκε με αφορμή την ψήφο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της ανανέωσης της θητείας του Φόλκερ Τούρκ στη θέση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας ανέφερε τα εξής: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν κάποτε ένας φάρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Σήμερα, βρίσκονται δίπλα στη Βόρεια Κορέα, τη Νικαράγουα, το Μάλι και τη Ρωσία, απομονωμένες. Και ο κόσμος δεν τους ακούει πλέον».



Κατόπιν αυτού η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών αποχώρησε από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 27 Ιουλίου, καταγγελοντας τα «υποκριτικά» σχόλια της Γαλλίας και στη συνέχεια μπλόκαρε τη διαδικασία διαπίστευσης του Λεσεβαλιέ στην αμερικανική πρωτεύουσα.



Μετά από διαβουλεύσεις για την επίλυση της διαφοράς, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Γαλλίας στον ΟΗΕ στη Γενεύη εξέδωσε την περασμένη Παρασκευή μια δήλωση, μόνο στα αγγλικά, τονίζοντας ότι η διαφωνία μεταξύ των δύο χωρών «αφορούσε μία μόνο ψήφο και δεν σχετιζόταν με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».



Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στη συνέχεια ότι «εκτίμησε» την χειρονομία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διαπίστευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.