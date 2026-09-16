Νέα αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, με το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσφεύγει στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή ζητώντας να μπλοκαριστούν πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν Ισραηλινούς του εξωτερικού να επιστρέψουν στη χώρα για να ψηφίσουν.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η προσφυγή κατατέθηκε από τον δικηγόρο Ίλαν Μπόμπαχ, ο οποίος εκπροσωπεί το Λικούντ, προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ.

Η κίνηση αφορά κυρίως το πρόγραμμα «Πετάξτε Αεροπορικώς και Ψηφίστε», το οποίο οργανώνει ο αμερικανικός Συνασπισμός Βοήθειας, καθώς και πρωτοβουλίες που συνδέονται με το κόμμα των Δημοκρατικών της αντιπολίτευσης.

Η διαμάχη για την ψήφο των ομογενών

Ο ισραηλινός εκλογικός νόμος δεν επιτρέπει γενικά την ψήφο από το εξωτερικό, με εξαίρεση το προσωπικό των προξενικών αρχών. Οι Ισραηλινοί πολίτες που ζουν σε άλλες χώρες και επιθυμούν να ψηφίσουν πρέπει να ταξιδέψουν στο Ισραήλ για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η Στατιστική Υπηρεσία του Ισραήλ εκτιμά ότι περίπου 600.000 Ισραηλινοί ζουν εκτός της χώρας.

Το τελευταίο διάστημα, οργανώσεις και πολιτικές ομάδες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες ώστε περισσότεροι ομογενείς να επιστρέψουν προσωρινά στο Ισραήλ για την εκλογική διαδικασία, παρέχοντας πληροφορίες, διοικητική βοήθεια, αλλά και διευκολύνσεις για αεροπορικά ταξίδια και μετακινήσεις.

Οι κατηγορίες του Λικούντ

Στην προσφυγή του, το κόμμα του Νετανιάχου χαρακτηρίζει αυτές τις κινήσεις ως μορφή «εκλογικής δωροδοκίας» και υποστηρίζει ότι παραβιάζουν τους κανόνες χρηματοδότησης των κομμάτων.

Το Λικούντ υποστηρίζει ότι ακόμη και αν οι ταξιδιώτες πληρώνουν οι ίδιοι τα εισιτήριά τους, οι ειδικές τιμές που προκύπτουν από ομαδικές κρατήσεις μπορεί να αποτελούν παράνομο πλεονέκτημα.

Ο Συνασπισμός Βοήθειας, από την πλευρά του, έχει δηλώσει ότι η δράση του δεν έχει κομματικό χαρακτήρα και περιορίζεται στην παροχή πρακτικής βοήθειας προς όσους θέλουν να συμμετάσχουν στις εκλογές.

Στόχος δεκάδων χιλιάδων ψηφοφόρων

Ο επικεφαλής του σχεδίου, Μιχάν Ντάγκον, δήλωσε πρόσφατα ότι περισσότεροι από 30.000 Ισραηλινοί έχουν ήδη εγγραφεί για να ταξιδέψουν στη χώρα και να ψηφίσουν, ενώ ο οργανισμός έχει θέσει ως στόχο να βοηθήσει συνολικά 50.000 έως 70.000 ψηφοφόρους.

Η πλευρά του οργανισμού κατηγορεί το Λικούντ ότι επιχειρεί να περιορίσει τη συμμετοχή πολιτών που, όπως υποστηρίζει, διατηρούν δεσμούς με τη χώρα και έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του πολιτικού μέλλοντός της.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, με τις δημοσκοπήσεις να καταγράφουν στενή μάχη μεταξύ του μπλοκ που στηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και του στρατοπέδου του κεντρώου αντιπάλου του, Γκάντι Άιζενκοτ.