Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στη Βρετανία για τον εντοπισμό του 3χρονου Νόα Γουντς, ο οποίος εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης από παιδική χαρά στο Μπράνθαμ του Σάφοκ, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει ακόμη και λίμνη καθώς η επιχείρηση αναζήτησης εισέρχεται στο δεύτερο 24ωρο.

Πότε και πώς χάθηκαν τα ίχνη του Νόα

Το παιδί αγνοείται από περίπου τις 15:00 της 15ης Σεπτεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε από τον παππού του στην παιδική χαρά της οδού Merriam Close στο Μπράνθαμ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι Αρχές, ο Νόα έτρεξε σε ένα στενό δρομάκι δίπλα στην παιδική χαρά, με κατεύθυνση προς έναν νεόδμητο οικισμό, και έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί.

Η αστυνομία έχει δηλώσει ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως έρευνα για αγνοούμενο πρόσωπο και, παρόλο που οι αξιωματικοί διατηρούν ανοιχτό μυαλό, δεν υπάρχουν ενδείξεις «για κάτι ύποπτο ή κάποιο στοιχείο εγκληματικότητας».

Η επιχείρηση αναζήτησης: Ελικόπτερα, σκύλοι, θερμικές κάμερες και 1.000 εθελοντές

Η επιχείρηση αναζήτησης συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συμμετοχή αστυνομικών, ειδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, αλλά και εκατοντάδων κατοίκων και εθελοντών. Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, έως και 1.000 άνθρωποι κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στην αναζήτηση του παιδιού.

Οι Αρχές έχουν επεκτείνει την ακτίνα των ερευνών στην περιοχή του Μπράνθαμ, καθώς το σημείο από το οποίο χάθηκαν τα ίχνη του Νόα βρίσκεται κοντά σε οικισμό, λίμνη και σιδηροδρομική γραμμή.

Εθελοντές της ομάδας Suffolk Lowland Search and Rescue χρησιμοποίησαν βάρκα για να ερευνήσουν τη λίμνη Ντεκόι (Decoy Pond), καθώς υπήρξαν πληροφορίες ότι το παιδί είχε κινηθεί προς την περιοχή, η οποία τελικά αποκλείστηκε με αστυνομική ταινία. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης ομάδες ειδικών αστυνομικών σκύλων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό πιθανών ιχνών του παιδιού.

Την ίδια ώρα ελικόπτερο της Ακτοφυλακής πραγματοποίησε πτήσεις πάνω από την περιοχή, ενώ ομάδες διάσωσης από το Φέλιξστοου και το Χόλμπρουκ συνδράμουν την επιχείρηση.

Κλειστά τρένα και έκκληση στους κατοίκους

Λόγω των ερευνών κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, οι επιβάτες των τρένων που εκτελούν τα δρομολόγια μεταξύ Μάνινγκτρι και Ίπσουιτς ενημερώθηκαν ότι οι συρμοί θα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα.

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση στους κατοίκους να ελέγξουν σχολαστικά τους ιδιωτικούς τους χώρους, όπως κήπους, αποθήκες, γκαράζ, βοηθητικά κτίσματα και οχήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το παιδί έχει βρει καταφύγιο σε κάποιο σημείο της περιοχής.

Οι Αρχές ζητούν επίσης από όσους διαθέτουν κάμερες ασφαλείας, κάμερες σε κουδούνια ή κάμερες αυτοκινήτων να ελέγξουν το υλικό που έχει καταγραφεί από τις 15:00 της Τρίτης και μετά.

Προειδοποίηση προς τους εθελοντές: «Μην εμποδίζετε τις έρευνες»

Οι Αρχές έχουν ζητήσει από τους εθελοντές να μην παρεμποδίζουν τις ειδικές ομάδες που πραγματοποιούν έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία. Όπως εξηγείται, η μαζική παρουσία πολιτών σε δασικές και άλλες περιοχές μπορεί να δυσκολέψει την αξιοποίηση αστυνομικών σκύλων, θερμικών καμερών και άλλων μέσων, ενώ υπάρχει και κίνδυνος να αλλοιωθούν πιθανά ίχνη.

Οι εθελοντές κλήθηκαν να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας και, όπου συνεχίζουν την αναζήτηση, να κινούνται σε ζευγάρια και να αποφεύγουν επικίνδυνα σημεία.

Η περιγραφή του Νόα: «Δεν μιλάει, έχει απώλεια ακοής, υπό αξιολόγηση για αυτισμό»

Η περιγραφή της αστυνομίας για τον Νόα αναφέρει ότι έχει σγουρά κόκκινα μαλλιά και την ώρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκό μπλουζάκι με τον χαρακτήρα «Bluey», σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η αστυνομία έχει γνωστοποιήσει επίσης ότι το παιδί δεν μιλάει, έχει μερική απώλεια ακοής και βρίσκεται υπό αξιολόγηση για αυτισμό. Ως εκ τούτου, οι Αρχές επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ενημέρωσής τους σε περίπτωση που κάποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την παρουσία ή τις κινήσεις του.

Όποιος πιστεύει ότι έχει δει τον Νόα καλείται να επικοινωνήσει αμέσως με την αστυνομία στον αριθμό 999, αναφέροντας τον κωδικό CAD 203 της 15ης Σεπτεμβρίου.