Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ έως το 2029 και τώρα η χώρα καταρτίζει εσπευσμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης στα νοσοκομεία, με επαναφορά ακόμη και υπόγειου στρατιωτικού νοσοκομείου της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Στο επίκεντρο των γερμανικών σχεδιασμών βρίσκεται ένα παλιό υπόγειο στρατιωτικό νοσοκομείο στην πόλη Ουλμ, στη νοτιοδυτική Γερμανία. Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 1979, την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, με στόχο να μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της ακόμη και σε περίπτωση πυρηνικού πλήγματος.

Το καταφύγιο, που παρέμενε ουσιαστικά ανενεργό για σχεδόν τρεις δεκαετίες, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 2.000 ανθρώπους για διάστημα 90 ημερών, με αυτόνομη λειτουργία σε επίπεδο ενέργειας, αερισμού και ιατρικού εξοπλισμού. Πλέον, ο γερμανικός στρατός εξετάζει την επαναφορά του σε επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα επαναφέρει σενάρια που θεωρούνταν ξεπερασμένα.

🇩🇪🇷🇺🏥 German hospitals are preparing for mass casualties after Bundeswehr planners warned that a NATO war could send up to 1,000 wounded soldiers into Germany every day.



The country’s 5 military hospitals would overflow, so civilian clinics would have to treat troops and… pic.twitter.com/PtHXtoC0oq — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 16, 2026

Η μελέτη της Bundeswehr: Έως 1.000 τραυματίες στρατιώτες την ημέρα

Μελέτη της Bundeswehr που εξετάζει πιθανά σενάρια σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης σε χώρα του ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Γερμανία θα μπορούσε να χρειαστεί να διαχειριστεί έως και 1.000 τραυματίες στρατιώτες ημερησίως.

Τα πέντε στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας θα έφταναν γρήγορα στα όριά τους, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συμμετοχή των πολιτικών νοσοκομείων, όπως προβλέπει η γερμανική νομοθεσία σε περίπτωση πολέμου.unn+1

Η πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύσκολες αποφάσεις για την κατανομή πόρων και τη λεγόμενη διαλογή περιστατικών, δηλαδή την προτεραιοποίηση ασθενών ανάλογα με τη σοβαρότητα των τραυματισμών, με το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επιλεγεί ποιοι θα λάβουν θεραπεία πρώτοι μεταξύ στρατιωτικών και πολιτών.

«Όχι, δεν είμαστε έτοιμοι»: Η αυστηρή προειδοποίηση του ιατρικού διευθυντή

Ο επικεφαλής ιατρικός διευθυντής του στρατιωτικού νοσοκομείου της Ουλμ, Μπένεντικτ Φρίμερτ, περιέγραψε την κατάσταση με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους. «Είναι το σύστημα υγείας μας προετοιμασμένο για αυτό; Η μόνη απάντηση είναι: όχι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε έναν «μαραθώνιο» προετοιμασίας.

Drones, κυβερνοεπιθέσεις και το τέλος του «just in time»

Η Γερμανία έχει ξεκινήσει συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του συστήματος υγείας της για την περίπτωση μεγάλης στρατιωτικής κρίσης. Η διαδικασία επιταχύνθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την αύξηση των λεγόμενων υβριδικών απειλών, όπως κυβερνοεπιθέσεις και περιστατικά με drones.

Τον περασμένο μήνα, οι γερμανικές αρχές διερεύνησαν επίθεση με drone σε αεροδρόμιο της Λειψίας, ενώ νοσοκομεία έχουν βρεθεί στο στόχαστρο κυβερνοεπιθέσεων.

Τα γερμανικά νοσοκομεία εξετάζουν πλέον ακόμη και μέτρα προστασίας από επιθέσεις με drones, όπως φυσικά εμπόδια, ενισχυμένα σημεία ασφαλείας και μεγαλύτερα αποθέματα φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι το μοντέλο παραγωγής «just in time», που βασίζεται σε χαμηλά αποθέματα και γρήγορες παραδόσεις, δεν είναι κατάλληλο για περιόδους κρίσης, καθώς σε περίπτωση πολέμου ή μαζικής εισροής τραυματιών θα απαιτούνται μεγάλα αποθέματα ιατρικού υλικού, φαρμάκων και εξοπλισμού.

Ο Πιστόριους και η προειδοποίηση για το 2029

Η όλη διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο των προειδοποιήσεων του Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ έως το 2029, με τη Γερμανία, λόγω της κεντρικής της θέσης στην Ευρώπη, να αναμένεται να καταστεί κόμβος διέλευσης και περίθαλψης για στρατεύματα και τραυματίες της Συμμαχίας.