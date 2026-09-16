Ένα εξαιρετικά σοβαρό πλήγμα δέχθηκε η ρωσική στρατιωτική ηγεσία στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του 46χρονου υποστράτηγου Άντον Φέλιξοβιτς Γκρούνις. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, ο Γκρούνις σκοτώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου κοντά στην Κιντρατίβκα της περιφέρειας Ντονέτσκ, έπειτα από στοχευμένη επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Ο διοικητής της 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας ήταν ένα από τα πιο προβεβλημένα πρόσωπα της πολεμικής μηχανής της Μόσχας, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να τον προβάλλουν ως υπόδειγμα ηγεσίας.



Την ευθύνη για το καίριο χτύπημα ανέλαβε ο διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, Ρόμπερτ Μπρόβντι, ενώ υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει drones καμικάζι της 427ης Ταξιαρχίας «Rarog» να καταστρέφουν κτιριακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

🤯 WOW: New video footage shows the strike that killed Russian Major General Anton Grunis, commander of Russia’s 4th Separate Motorized Rifle Brigade.



The footage was posted by Ukraine’s Unmanned Systems Forces. pic.twitter.com/IdVuH2HZmS — UNITED24 Media (@United24media) September 16, 2026

Από την πλευρά της, η Ρωσία επιβεβαίωσε την απώλεια του αξιωματικού, αποφεύγοντας ωστόσο να διευκρινίσει τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του. Ο Γκρούνις, ο οποίος είχε το προσωνύμιο «Τρομερός», διέγραφε μια μακρά πολεμική διαδρομή, έχοντας συμμετάσχει στον δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας, στον πόλεμο με τη Γεωργία το 2008, στην προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, καθώς και στις επιχειρήσεις στη Συρία, πριν αναλάβει ενεργό ρόλο στην εισβολή στην Ουκρανία.



Η ειρωνεία της τύχης έγκειται στο γεγονός ότι ο θάνατός του επήλθε μόλις δύο εβδομάδες μετά την κορυφαία τιμητική διάκριση που έλαβε από το Κρεμλίνο. Στις 27 Αυγούστου, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ του είχε απονείμει το «Χρυσό Αστέρι» και τον τίτλο του «Ήρωα της Ρωσικής Ομοσπονδίας».



Ο 46χρονος υποστράτηγος είχε ταυτιστεί με τις σκληρές μάχες για την κατάληψη της Κοστιαντίνιβκα. Τον Ιούλιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εμφανιστεί στην κρατική τηλεόραση να ενημερώνεται για τον πλήρη έλεγχο της πόλης από τις δυνάμεις του Γκρούνις.

General Grunis was eliminated on September 12, 2026, in the temporarily occupied territories of Donetsk region by the Unmanned Systems Forces.



Commander of the Unmanned Systems Forces, Robert "Madyar" Brovdi, confirmed the elimination of the enemy's top military officer.



This… https://t.co/aLh6m1MOvI pic.twitter.com/upCiFEt200 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2026

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητήθηκαν έντονα από το Κίεβο και ανεξάρτητους αναλυτές, καθώς οι φονικές συγκρούσεις στην περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, επιβεβαιώνοντας ότι το μέτωπο παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι οι δυνάμεις του κινήθηκαν μέσα από δάση και βαλτώδεις εκτάσεις, παρακάμπτοντας ουκρανικές θέσεις, και τόνισε ότι κατάφεραν να διεισδύσουν αρκετά στην πόλη.



«Όλες οι μονάδες μας άρχισαν πολύ γρήγορα και με επιτυχία να επιχειρούν στην αριστερή όχθη της πόλης και να αξιοποιούν την επιτυχία. Στο τέλος κόψαμε την πόλη σε κομμάτια σαν πίτα», είχε δηλώσει. Είχε αποδώσει, μάλιστα, την επιτυχία στους στρατιώτες του, λέγοντας ότι «το μεγάλο μας πλεονέκτημα ήταν ο Ρώσος στρατιώτης» και χαρακτηρίζοντάς τον «όνειρο κάθε διοικητή».